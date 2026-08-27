Jablonec urval vítězství nad Rangers po penaltách, Hradec ztratil naději v závěru prodloužení

Jablonec slaví velké vítězství. V odvetném utkání 4. předkola Konferenční ligy Severočeši vyzráli na Glasgow Rangers 1:0 po prodloužení, na penalty vyhráli 4:3 a postoupili do hlavní soutěže. Naopak Hradec Králové i přes srdnatý výkon nepostoupil. Doma podlehl Panathinaikosu 1:2 po prodloužení, přičemž inkasoval v samotném závěru z pokutového kopu.
Jablonec před týdnem v prvním utkání prohrál 0:1. Jednobrankové manko ve druhém poločase smazal Vachtang Čanturišvili a poslal zápas do prodloužení. V něm se nerozhodlo, v rozstřelu pak hosté dvakrát zaváhali a rozhodující penaltu proměnil zkušený Jan Chramosta.
Jablonec se dostal do pohárů coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
Severočeši ve 2. předkole přešli přes Varaždín a ve 3. předkole vyřadili RFS Riga. K postupu do hlavní fáze soutěže museli zdolat ještě třetího soupeře a i díky brankáři Janu Hanušovi, který jednu penaltu v poslední sérii chytil, se jim to podařilo.
Rangers se nikam nehnali a obezřetně hlídali jednobrankový náskok z domácího utkání. Chukwuani se v pokutovém území dostal k hlavičce, ale chyběla jí razance, a tak si Hanuš připsal snadný zákrok. Ani přímý kop z nebezpečné vzdálenosti hosté nevyužili.
Hostující trenér McInnes nebyl s prvním poločasem vůbec spokojený a o přestávce připravil hned tři střídání. Jablonečtí smazali manko z Glasgow v 73. minutě. Gruzínský záložník Čanturišvili si v šestnáctce zasekl míč, připravil si dobrou pozici a střelou po zemi i s přispěním tečí bránících hráčů otevřel skóre.
Náskok mohl zvýšit Nebyla, ale chyběla mu přesnost, odveta tak dospěla do prodloužení. V něm se hrálo hodně opatrně, střídající Chramosta placírkou jen těsně minul branku. Gólmana pak až v závěru ohrozil střídající Novák. Domácím docházely síly, ale soupeř si kromě Shanklandovy hlavičky větší šanci nepřipravil.
V rozstřelu nejprve zaváhal domácí Zorvan, Rangers toho ale nevyužili. Nejprve přestřelil Curtis a Hanuš poté uspěl proti Penricemu. Chramosta pak postupový mečbol s přehledem proměnil.
Výsledky 4. předkola Konferenční ligy
Výsledky 4. předkola Konferenční ligy
FK Jablonec – Glasgow Rangers 1:0 po prodl. (1:0, 0:0), na pen. 4:3
Branka: 73. Čanturišvili. Penalty proměnili: Růsek, Sedláček, Okeke, Chramosta – Shankland, Miovski, Aasgaard. Neproměnili: Zorvan – Curtis, Penrice. Rozhodčí: Minakovič – Borovič, Božovič (všichni Srb.) – Zebec (video, Chorv.). ŽK: Cedidla, Růsek – Shankland. Diváci: 5563. První zápas 0:1, postoupil Jablonec.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški (86. Okeke), Pavlovič, Sláma (79. Sobol) – Nebyla (110. Novák), Sedláček – Čanturišvili, Suchan (79. Zorvan), Polidar (64. Chramosta) – Jawo (64. Růsek). Trenér: Kozel.
Rangers: Pandur – Sterling (106. Miovski), Fernandez, Makhanya, Penrice – Dragojevič (60. Aasgaard), Neil (46. Barron) – Yokota (46. Curtis), Chukwuani, Gassama (46. Shankland) – Naderi (80. Nedeljkovič). Trenér: McInnes.
Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 po prodl. (1:1, 0:0)
Branky: 90.+2 Darida – 72. a 120.+5 z pen. Dessers. Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Čech, Neto, Horák – Katris, García, Taborda, Tetteh. ČK: Horejš (trenér). Diváci: 9300 (vyprodáno). První zápas 2:2., postoupil Panathinaikos.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček (77. Valenta), Dancák (77. Trubač), Darida, Horák – Van Buren, Umar (60. Slončík) – Mihálik (21. Vlkanova, 119. Neto). Trenér: Horejš.
Panathinaikos: Peňa – Katris (60. Calabria), De Vrij, Van Drongelen, Kyriakopulos – Chirivella (30. Konturis, 97. Jagušič), Taborda, Camara – García (82. Palmer-Brown), Tetteh (60. Dessers), Pellistri (60. Andino). Trenér: Neestrup.
Řekům zajistil postup dvěma trefami Dessers
Hradce Králové naopak pokryl smutek. V odvetě podlehli Panathinaikosu 1:2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2:2 v soutěži končí. V páté minutě nastavení prodloužení rozhodl z penalty Cyriel Dessers, který v 72. minutě otevřel skóre. Za domácí se prosadil v závěru základní hrací doby Vladimír Darida.
Votroci se představili v evropských pohárech poprvé od sezony 1995/96. Po postupu z 2. předkola Evropské ligy přes norské Tromsö následně vypadli s Besiktasem a nyní v Konferenční lize nestačili na dalšího favorita. Unikla jim tak premiérová účast ve skupině jednoho z evropských pohárů i finanční bonus od UEFA ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
Domácí byli po většinu první půle nebezpečnějším týmem a skóre mohli otevřít už ve třetí minutě. Horák po dlouhém autovém vhazování vrátil míč před bránu, kde Mihálikovi v posledním okamžiku sebral takřka jistý gól Katris. Po dalším přetaženém míči Horák prověřil z voleje Peňu a gólman hostů následně skvělým reflexem vyrazil i Daridovu dorážku. Panathinaikos zahrozil až v závěru úvodního dějství, ve 40. minutě se Garcíův obstřel otřel o tyč.
Po změně stran sledovali diváci nadále vyrovnaný průběh, Východočeši už se ale nedostávali k tolika nebezpečným útočným výpadům. V 72. minutě udeřil Dessers. Díky lehkému přistrčení Čecha se dostal k hlavičce a překonal Zadražila.
Až ve druhé ze čtyř nastavených minut po pohledné kombinaci vrátil Uhrinčať hlavou míč do malého vápna a dobíhající Darida premiérovou brankou v sezoně rozjásal královéhradecký stadion.
Dvojzápas tak dospěl do prodloužení, do něhož si domácí přenesli euforii a hnali se za obratem. Ve 102. minutě Čihák dokonce skóroval, sudí ale odpískal jeho předchozí faul na Calabriu. Následnou Trubačovu ránu pod břevno Peňa vytěsnil konečky prstů a neujala se ani Čihákova hlavička zblízka ve 110. minutě.
Votroci měli místy drtivý tlak, přesto ve 115. minutě šel Jagušič po Čechově chybě sám na bránu, Zadražil ale svůj tým opět podržel. V poslední minutě prodloužení Neto, který byl v tu dobu na hřišti jen několik sekund, přišlápl ve vápně Desserse a sudí Stegemann po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil Dessers.
V hektickém závěru se hrálo 11 minut nad rámec obvyklého prodloužení, domácí už ale nedokázali z několika závarů srovnat. Blízko vyrovnání byl brankář Zadražil, jeho hlavičku po standardní situaci zablokoval až bránící hráč u tyče. To už nebyl na lavičce trenér Horejš, jenž dostal červenou kartu zřejmě za nakopnutí ležící láhve směrem ke čtvrtému rozhodčímu.
Po závěrečném hvizdu se strhla na hřišti strkanice a z hlediště lítaly na hrací plochu kelímky od pití, na postupu Panathinaikosu se už ale nic změnit nemohlo.