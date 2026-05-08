Derby byla vždycky válka, říkají legendy Slavie i Sparty

Je to tady. Derby Slavia vs. Sparta číslo 317, po kterém už může Slavia slavit titul, zatímco Sparta, která na vršovického rivala ztrácí osm bodů, může udržet ještě aspoň malou naději. Slavia derby v Edenu prohrála naposledy před čtyřmi lety a z posledních pěti má červenobílá parta bilanci 3 – 1 – 1. Vyhrála i poslední v březnu. Ale derby nemá favorita, jde se do toho vždycky naplno. To potvrdily legendy obou klubů: Pavel Kuka a Jan Suchopárek za Slavii a Jozef Chovanec s Martinem Frýdkem za tým z Letné.
Slavia hraje doma a má v tabulce osmibodový náskok před Spartou, který by jí měl dávat klid, takže by měla jít do derby v lepší pohodě. Vidíte to taky tak?
Kuka: Před derby klid neexistuje. Situace v tabulce tak vypadá, ale nemyslím si, že to bude mít vliv na atmosféru a náladu hráčů. Ti chtějí samozřejmě derby vyhrát, ať je situace v tabulce jakákoliv.
Suchopárek: Nemyslím si. Viděl jsem Slavii v Liberci a nepřišlo mi, že by byli úplně v pohodě, ten zápas se mi nelíbil a věřím, že derby bude lepší. On ten poslední krok je vždycky nejtěžší, i když Slavia má náskok a není to zápas kdo s koho. Pro Spartu spíš jde jen o to, aby měli ještě nějakou šanci. Pro Slavii to bude mít o to větší náboj, že by slavila titul po zápase se Spartou, a to je nejlepší scénář, jaký může být.
Chovanec: Já bych řekl, že poslední dobou není ani jeden z těchhle týmů v pohodě. To ukázal zápas Slavie v Liberci, kde bylo moc emocí a Slavia nevypadala, že je v pohodě. A Sparta s Jabloncem taky nebyla v pohodě. Slavii může náskok dávat trochu větší klid, ale derby je nevyzpytatelné. Přesto si myslím, že Slavia má vyrovnanější výkony, nemá propady, takže, bohužel, titul už získá. I když líbivější fotbal Slavia hrála v minulosti, teď je trochu horší.
Frýdek: Je to derby. Ani jeden mančaft nebude v pohodě, bude to vyhecované. I když o titulu se rozhodlo už na Bohemce, kde Sparta prohrála. Kdyby to bylo o pět bodů, tak by ještě mohla dostat Slavii pod tlak, teď už to nevidím. Ale přesto se kluci určitě nebudou chtít koukat, jak Slavia po zápase slaví titul.
Co od největšího zápasu, který naše liga nabízí, čekáte? Slavia hraje hodně fyzický fotbal, který Spartě moc nechutná? Poslední dobou bývala derby víc válka než fotbal a teď je to pro Spartu poslední možnost, jak minimálně odložit korunovaci Slavie.
Kuka: Derby vždycky byla válka. Je to prostě obrovská prestiž dvou nejstarších klubů u nás a obrovský záběr. Celý týden se o tom diskutuje, lidi se těší, má to svojí logiku a tyhle zápasy se nehrají na krásu, ale na výsledek. Oba týmy udělají všechno pro to, aby vyhrály. A tím, že by Slavia mohla slavit titul, to bude mít větší náboj. Bude tam nervozita a očekávám boj.
Suchopárek: Může to být válka a nemusí. Emoce tam budou, už protože je to derby a může se po něm slavit titul. Já jsem spíš optimista a věřím, že to bude dobrý fotbal s dobrým koncem pro Slavii.
Chovanec: Doufám, že nebude žádná červená karta. A válka? To není jen derby, ale celý český fotbal je poslední dobou jen válka. Fotbalovosti je tam málo. Je to podle hráčů – když nejsou tolik fotbaloví, tak je to hlavně o bojovnosti. Česká liga je o bojovnosti a nasazení, fotbalovosti je v ní strašně málo. Dřív se lidi chodili dívat na technické hráče, dneska se chodí na emoce. Fotbalovost z našich trávníků mizí.
Frýdek: Bude to vyhecované. Jedna dvě červené budou. Mám z toho strach, radši bych viděl pohledný, útočný fotbal. Ale poslední dobou se to vždycky zvrhne v nějakou strkanici, kopanici – lavičky si nadávají mezi sebou. Někdy se mi zdá, že fotbal je až na druhé koleji místo toho, aby to bylo obráceně a hrálo se pro lidi. Ale rád bych se mýlil a viděl pěkný fotbal, s výhrou Sparty, samozřejmě.
Jaká byla derby za vašich časů?
Kuka: Za našich dob to končilo zápasem a po něm jsme byli schopní se o všem pobavit, byli jsme kamarádi, kolegové z nároďáku. V tomhle je to dneska daleko ostřejší. Je to dané tím, že se oba týmy perou o titul a jsou od prvního kola dva největší favoriti. Proto je to maličko vyhecovanější než dřív, kdy mezi nimi bývaly malinko větší odstupy. Vyhecované to ale bylo vždycky, teď jsou k tomu i větší a lepší stadiony, je vyprodáno, úžasná atmosféra, která to ještě vyhrotí. Pokud se do sebe hráči od začátku pustí, tak to rozhodčí bude mít těžké. Není jednoduché pak zápas ukočírovat i pro trenéry z laviček. Ti si můžou křičet, jak chtějí, a už to moc neovlivní. Jak to bude vypadat, rozhodne prvních dvacet třicet minut.
Suchopárek: Za nás to taky bylo vyhecované. Já jsem v derby dostal dvakrát červenou. Taky jsem měl krvavé oči a dělal jsem blbosti. Některé zápasy hezké nebyly, jiné ano. Po nich už byl ale klid a myslím si, že je to tak i dneska. Tehdy byli dva tři cizinci v obou mužstvech dohromady. To je už jinak. Ale třeba na reprezentačním srazu jsem mezi klukama z obou týmů žádnou nevraživost neviděl.
Chovanec: Dneska je to víc vyhrocené. My jsme svedli boj na hřišti, ale pak jsme neměli ty výlevy a výstupy, i mediální, a skoro i urážky. To mi vadí. Chybí mi i respekt mezi hráči i lavičkami. Nehodí se to.
Frýdek: Na hřišti to bylo vyhecované, ale za nás jsme byli v nároďáku, Šmíca, Honza Suchopárek, Pavel Kuka a další a tam jsme táhli za jeden provaz. Před derby to bylo samozřejmě napjaté, celý týden se o tom psalo a povídalo se o tom. Teď třeba ve Spartě, kde je hodně cizinců, vůbec nevím, jestli ti kluci chápou o co tady v tom zápase jde. Někdy mi přijde, že je to pro ně jako každý jiný zápas.
Tipnete si výsledek?
Kuka: Můj tip je dva jedna pro Slavii.
Suchopárek: Já to vidím na tři dva pro Slavii.
Chovanec: Myslím si, že oba týmy dají gól, a čekám, že to skončí remízou.
Frýdek: Jedna nula vyhraje Sparta. A jestli je to spíš přání než přesvědčení? No, přeju si to.