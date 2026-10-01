Vítězství bez Cristiana Ronalda, který se odpojil od týmu. Portugalští fotbalisté uspěli v Lize národů také třetí zápas, v Kodani zdolali Dánsko 4:2. Poprvé slavili Němci na lavičce s koučem Jügenem Kloppem, Srbsko porazili 2:0. Norové v deseti prohráli ve Walesu 1:2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali jen bod za remízu 2:2, přestože po prvním poločase vedli už 2:0.
Portugalci se museli v Kodani obejít bez Cristiana Ronalda, který opustil tým poté, co trenér Jorge Jesus oznámil, že ve druhém zápase po sobě nebude v základní sestavě. Přesto dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu. Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.
Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky – brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.
Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.
Řekové během dvou ročníků Ligy národů postoupili ze skupiny C až mezi elitu a tam překvapivě vyhráli oba zápasy na půdě soupeřů. Málem uspěli i doma v Soluni. Tzolisův gól ještě zrušil videorozhodčí pro ofsajd, ale Ioannidis se už trefil regulérně a v nastavení prvního poločasu připravil druhý gól pro Masurase.
Jenže Nizozemci za poslední dva roky neprohráli ani jeden z 18 soutěžních zápasů, jen dvakrát kapitulovali při penaltovém rozstřelu. Ani tentokrát je nepříznivý vývoj nezlomil a kapitán Van Dijk je přesnou hlavičkou vrátil do hry. O šest minut později mohlo být vyrovnáno, ale Dumfriese přistihl VAR v těsném ofsajdu. Reijnders přece jen v závěru vydoloval bod.
Norové v Cardiffu začali lépe a skóre otevřel hned v úvodu Bobb, podobně jako při premiéře v soutěži před týdnem proti Dánsku. Jenže Dan James vyrovnal, hned po změně stran uviděl norský obránce Heggem červenou kartu a Williams vzápětí z přímého kopu vývoj otočil.
Nejlepší norský střelec Haaland vyšel naprázdno, což se mu v soutěžním zápase za poslední dva roky stalo jen jednou – v prohraném čtvrtfinále MS s Anglií. Wales byl letos šest zápasů bez vítězství a uspěl poprvé od prohrané baráže s Bosnou a Hercegovinou.
Irové ve skupině B3 v Dublinu ukončili vítěznou sérii Rakušanů, kteří by se po čtyřech letech rádi vrátili do nejvyššího patra Ligy národů. Dva góly domácích dal ještě v prvním poločase Parrott, který hodně potrápil i české fotbalisty v jarní baráži. V závěru ale dva střídající hráči Prass a Gregoritsch zachránili remízu 2:2. Izrael v exilu v maďarském Debrecínu hrál s Kosovem 0:0 a připsal si první bod.
Liga národů – 3. kolo:
Liga národů – 3. kolo:
Skupina A2:
Mnichov: Německo – Srbsko 2:0 (1:0)
Branky: 40. Bischof, 61. Wirtz.
Soluň: Řecko – Nizozemsko 2:2 (2:0)
Branky: 23. Ioannidis, 45.+2 Masuras – 59. Van Dijk, 89. Reijnders.
Skupina A4:
Kodaň: Dánsko – Portugalsko 2:4 (1:2)
Branky: 24. Damsgaard, 53. Höjlund – 13. Cancelo, 26. Ramos, 67. Vitinha, 87. Félix.
Cardiff: Wales – Norsko 2:1 (1:1)
Branky: 38. D. James, 48. Williams – 11. Bobb. ČK: 46. Heggem (Nor.).
Skupina B3:
Dublin: Irsko – Rakousko 2:2 (2:0)
Branky: 12. a 45. z pen. Parrott – 72. Prass, 77. Gregoritsch.
Debrecín: Izrael – Kosovo 0:0
Skupina D1:
Ta' Qali: Malta – Gibraltar 1:1 (0:0)
Branky: 53. Mbong – 61. Scanlon.
Skupina D2:
Baku: Ázerbájdžán – Lichtenštejnsko 0:0