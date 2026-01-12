David Jurásek se po dvou a půl letech v zahraničí vrací do Slavie, obhájci titulu a lídru ligové tabulky se upsal na tři a půl roku. Pětadvacetiletý levý obránce přestoupil zpět do pražského klubu z Benfiky Lisabon, které patřil.
David Jurásek se vrací do Slavie, smlouvu podepsal na tři a půl roku
Jurásek přestoupil v létě 2023 ze Slavie za 14 milionů eur (asi 340 milionů korun) do Benfiky. V lisabonském týmu se i vinou zranění příliš neprosadil a hostoval nejprve v německém Hoffenheimu a naposledy v Besiktasi, kde strávil podzimní část sezony.
Istanbulskému týmu měl původně vypomáhat až do léta, Pražané se ale s oběma kluby dohodli, že v Turecku předčasně skončí a vrátí se do Edenu. Přestupovou částku podle zvyklostí ani jedna ze stran nezveřejnila.
„Bylo to náročné. Myslel jsem, že to bude vyřešené během pár dnů. Ale pak se měnilo, co by to mělo být, jak to bude. Bylo to náročné na hlavu, byl jsem furt doma, musel jsem se udržovat,“ řekl Jurásek.
„V Česku je celkem zima, takže to bylo složitější, ale jsem rád, že se to dotáhlo,“ doplnil Jurásek, který se již připojil k mužstvu na soustředění ve Španělsku.
Z návratu do Edenu je nadšený. „Slavia pro mě vždy byla speciálním místem. Hodně jsem tady vyrostl jako hráč i jako člověk a návrat beru jako velkou motivaci. Mám radost, že jsem zpátky v prostředí, které znám, a těším se na práci s týmem i na atmosféru na stadionu,“ řekl Jurásek.
S Pražany chce mimo jiné získat svůj první český titul, červenobílí po podzimu vedou ligu o sedm bodů. „Udělám maximum pro to, abych byl Slavii platný a pomohl jí v jarní části sezony i dál. Cíle jsou dané, mám tu rozdělanou práci, kterou jsem naposledy nedotáhl,“ uvedl.
Ve Slavii by měl Jurásek výrazně posílit levou stranu obrany, která utrpěla po letním odchodu El Hadjiho Malicka Dioufa do West Hamu.
„David je hráč, který Slavii velmi dobře zná, a my velmi dobře známe jeho kvality. V minulosti opakovaně ukázal, že dokáže být rozdílový směrem do ofenzivy, z čehož mohou výrazně těžit i naši útočníci,“ řekl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář.
„Zahraniční zkušenosti ho posunuly dál a věříme, že je ve fázi kariéry, kdy může okamžitě přinést kvalitu a zároveň zvýšit konkurenci na levé straně hřiště,“ doplnil Kovář, který převzal v Edenu pozici sportovního ředitele na konci loňského roku.
Levý bek má dosud na kontě 15 startů za reprezentační áčko a jeden vstřelený gól. Před prvním angažmá ve Slavii působil v Mladé Boleslavi, předtím hrál v Prostějově a Zbrojovce Brno.