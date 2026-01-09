Potřebu středního záložníka Viktoria vyřešila návratem fanoušky oblíbeného hráče. Záložník Patrik Hrošovský se z belgického Genku po necelých sedmi letech vrací do týmu fotbalistů Plzně. K Viktorii se ihned připojil na soustředění v Benidormu. Třiatřicetiletý slovenský reprezentant s klubem podepsal smlouvu na rok a půl s oboustrannou opcí na další prodloužení.
Plzeň dotáhla velký návrat, získala Hrošovského z Genku
Hrošovský během prvního angažmá v Plzni v letech 2014 až 2019 vybojoval tři tituly, s Viktorií se představil i ve skupině Ligy mistrů. V české lize odehrál 172 zápasů s bilancí 15 gólů a 20 asistencí, v nejvyšší soutěži krátce nastupoval i za Znojmo. „Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já jí teď můžu vrátit, co všechno mě naučila. Strašně se těším, hodně to pro mě znamená,“ uvedl Hrošovský poté, co přicestoval za týmem do Španělska.
Po odchodu do Belgie se vypracoval v oporu Genku, s nímž v roce 2021 ovládl tamní pohár. Pravidelně s ním hrál i evropské poháry, v této sezoně Evropskou ligu. S reprezentací se představil na třech mistrovstvích Evropy, na tom předloňském v Německu ale strávil všechna utkání jen mezi náhradníky.
„Patrik je obrovská osobnost, která v našem klubu zanechala velkou stopu a teď se vrací domů, z čehož mám obrovskou radost. Jsem přesvědčený, že bude důležitou postavu nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
S novou posilou si symbolicky přiťukl speciální lahví sektu s hráčovou fotkou a podpisem. Hrošovský ji klubu věnoval při svém odchodu do Belgie s přáním, aby se otevřela při nějakém výjimečném momentu. Zůstala pečlivě uschována až do jeho návratu. „Asi ani jednoho z nás tehdy nenapadlo, při jaké příležitosti se tak stane. A nemohlo to dopadnout lépe. Těším se na spolupráci a věřím, že společně půjdeme za splněním výzev, které před námi jsou,“ dodal Šádek.
Hrošovský při svém prvním působení v Plzni nosil i kapitánskou pásku. Nezapomenutelným momentem je třeba jeho gól na stadionu Santiaga Bernabeua do sítě slavného Realu Madrid.