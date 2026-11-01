Lazio Řím v 10. kole italské ligy doma porazilo Cagliari 2:1, využilo sobotní prohry Interu 1:3 v milánském derby a s tříbodovým náskokem se osamostatnilo v čele tabulky. Como zdolalo poslední Benátky 1:0, zůstalo čtvrté a na Lazio ztrácí pět bodů.
V Římě se ujali vedení hosté, Nzola ve 20. minutě dorazil přihrávku Fadery, jenž si nedlouho poté poranil stehenní sval a musel střídat. Obrat Lazio zahájilo v 36. minutě. Noslin připravil Isaksenovi šanci na střelu z první a dánský reprezentant zamířil přesně do horního rohu branky. Sedm minut před koncem Lazio rozhodl. Pedraza při akrobatickém pádu odrazil Isaksenův centr zpátky na Pinamontiho a ten zblízka se hlavou nemýlil.
Zmar Cagliari umocnil slovenský obránce Obert, který v první minutě nastavení viděl druhou žlutou kartu. Klub ze Sardinie v lize počtvrté v řadě nebodoval a je jedenáctý.
Jediný gól Coma vstřelil ve 43. minutě z penalty Da Cunha a potrestal tak faul Juana Jesuse na útočníka Duvikase. Svěřenci Cesca Fábregase prodloužili sérii výher na pět soutěžních zápasů, v domácí lize na čtyři, a zůstali čtvrtí před milánským AC.
Italská fotbalová liga – 10. kolo:
Italská fotbalová liga – 10. kolo:
Boloňa – Monza 2:1 (33. Pobega, 59. Bernardeschi z pen. – 6. Varela z pen.), Udine – AS Řím 2:5 (50. Zaniolo, 78. Palma – 10. Cristante, 31. Mora, 33. Malen, 37. Ndicka, 90.+2 Ghilardi), AC Milán – Inter 3:1 (4. Pulisic, 10. Rabiot, 43. Moreira – 22. Bastoni), Como – Benátky 1:0 (43. Da Cunha z pen.), Frosinone – FC Turín 2:0 (48. Ghedžmís, 90.+3 Calo), Lazio – Cagliari 2:1 (36. Isaksen, 83. Pinamonti – 20. Nzola), Lecce – FC Janov 1:2 (40. Maleh – 11. Osmajič, 28. Messias).