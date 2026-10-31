Milánské Derby della Madonnina v italské lize zvládli lépe fotbalisté AC, kteří nad Interem zvítězili 3:1 a ukončili rivalovi dosavadní neporazitelnost v Serii A. Vítězný tým táhl za úspěchem Belgičan Diego Moreira, který ke gólu přidal dvě asistence a podílel se tak na všech trefách týmu. Boloňa s obráncem Martinem Vitíkem v základní sestavě porazila 2:1 Monzu a poprvé od března zaznamenala v italské lize tři výhry po sobě.
Milánskému AC se v městském derby povedl vstup do zápasu a po 10 minutách vedl 2:0. Nejprve Američan Pulisic po centru Moreiry překonal hlavou španělského brankáře Martíneze. Portugalský křídelník asistoval u druhé trefy, jeho přízemní přihrávku tečoval ke vzdálenější tyči Francouz Rabiot.
Inter se do zápasu vrátil kontaktní brankou stopera Bastoniho, ale ještě do poločasu potřetí inkasoval. Ke dvěma gólovým přihrávkám přidal Moreira čtvrtý gól v Serii A.
Inter po změně stran střelecky dominoval, ale stav zápasu zkorigovat nedokázal a v derby neuspěl za poslední dva a půl roku v sedmém soutěžním zápase po sobě.
AC Milán se v neúplné tabulce posunul na čtvrté místo o čtyři body za městského rivala, který klesl na druhou příčku za Lazio Řím kvůli horšímu skóre. Lazio má zároveň k dobru nedělní zápas proti Cagliari.
Vitík poprvé v základu
Český reprezentant Vitík nastoupil od začátku premiérově v sezoně a ve tříčlenné obraně domácího týmu odehrál 75 minut. Boloňa musela zápas stejně jako před týdnem v Miláně s AC otáčet, protože už po šesti minutách inkasovala z penalty. Obrat týmu trenéra Raffaeleho Palladina obstarali záložník Pobega a po změně stran z penalty Bernardeschi.
Monza v závěru sahala po bodu, ale její druhou penaltu v zápase zneškodnil polský gólman Skorupski. Boloňa se díky první domácí výhře v sezoně posunula na deváté místo neúplné tabulky.
AS Řím zvítězil 5:2 na hřišti Udine a po sedmé výhře v sezoně si upevnil třetí místo. Svěřenci trenéra Giana Piera Gasperiniho dali čtyři branky už v prvním poločase, kdy se postupně trefili Cristante, Mora, Malen a Ndicka.
Udine se po změně stran zvedlo a stav postupně zkorigovalo trefami Zaniola, který v dresu AS odehrál tři a půl sezony, a devatenáctiletého Němce Palmy. O pátý gól hostů se postaral premiérový střelec v Serii A obránce Ghilardi.
Trápící se Udine čeká na výhru už osm kol a v tabulce se nachází v sestupovém pásmu.