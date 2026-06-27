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Co zanechávám uruguayskému fotbalu? Nic, hlesl Bielsa a vzal vyřazení na sebe


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Sebekritický, zklamaný a v konfliktu s novináři. Emotivní hodnocení po vypadnutí fotbalistů Uruguaye předvedl Marcelo Bielsa. Po překvapivě rychlém konci na mistrovství světa Bielsa nehledal vinu nikde jinde než v sobě. Na tiskové konferenci, které předcházel konflikt s novináři ještě u hřiště, prohlásil, že měl k dispozici kvalitní hráče, ale přesto neuspěl. Prohra se Španělskem 0:1 v Guadalajaře znamenala definitivní konec nadějí dvojnásobných mistrů světa. Dva body nestačí na postup z třetího místa.

„Co zanechávám uruguayskému fotbalu?“ zeptal se a sám si se skloněnou hlavou odpověděl: „Nic, protože jakýkoli přínos, který trenér může po třech letech práce udělat pro fotbal, se nikdy skutečně neprojeví, pokud se nedosáhne výsledků. Čtvrté místo v kvalifikaci moc neznamenalo, třetí místo v Copa América také ne. A to, co se stalo teď, není třeba rozvádět.“

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Sestřih utkání Uruguay – Španělsko
Zdroj: ČT sport

Uruguay je s 16. místem v žebříčku FIFA nejvýše postaveným týmem, který dosud vypadl. Po remízách s outsidery z Kapverd a Saúdské Arábie přišla těsná prohra se Španělskem v utkání, v němž jeho svěřenci nebyli horší, ale gól nedali.

Trenér prohlásil, že někdy jeho týmu chybělo trochu štěstí. „Podle hry jsme mohli mít sedm bodů, ale máme jen dva,“ posteskl si. Neobviňoval brankáře Fernanda Musleru, jehož chyby připravily Uruguay o výhru nad Kapverdami i o remízu se Španělskem. Ani nelitoval toho, že se pro něj znovu rozhodl.

„Dal jsem mu opět důvěru, protože má za sebou skvělou sezonu v klubu a několikrát dokázal, že je velkou osobností,“ řekl na adresu čtyřicetiletého gólmana, který byl už na pátém světovém šampionátu a odchytal 137. zápas za Uruguay. Ani po hrubce v závěru prvního poločasu by ho trenér nestřídal. „Ale sám mě o to o přestávce požádal,“ vysvětlil, proč do druhého poločasu poslal Sergia Rocheta.

Rozčarovaným uruguayským novinářům musel také odpovídat na kritiku, proč stáhl největší hvězdu Federica Valverdeho. „Potřebovali jsme posílit ofenzivu,“ pokrčil rameny Valverde. Když kapitán a opora Realu Madrid odcházel ze hřiště, vztekle zahodil dres. Potvrdil tak, že vztahy trenéra s hráči byly podle tisku v poslední době toxické. Před posledním utkáním ve skupině z uruguayského tábora prosákly informace o hráčské rebelii. Žádali kouče o změnu herního stylu, který je vyčerpávající.

Federico Valverde proti Španělsku pohledem čísel
Zdroj: Opta

Uruguay je tak druhou zemí, v níž Bielsovi nemůžou přijít na jméno. Svou rodnou Argentinu si znepřátelil už v roce 2002, kdy s týmem hvězd také vypadl ve skupině. A důvody byly podobné jako dnes. Příliš fyzicky náročný styl hry, který „utavil“ hvězdy, a lpění na veteránech, přestože už nemají formu.

Snad jen v Chile na něj vzpomínají v dobrém, protože v roce 2010 dovedl jejich tým na mistrovství světa do osmifinále. Sedmdesátiletý trenér už na jaře prohlásil, že po světovém šampionátu skončí. Jen nečekal, že to bude takhle brzy.

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