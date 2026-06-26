Šlágr o prvenství ve skupině I se proměnil v exhibici Ousmaneho Dembélého. Francouzský útočník zastoupil kapitána Kyliana Mbappého, když třemi góly režíroval výhru Les Bleus 4:1 nad Norskem. Třetí místo si pojistil Senegal vysokým vítězstvím 5:0 nad Irákem, který dohrával od 13. minuty v deseti hráčích. Zápasy Uruguay – Španělsko (od 1:40) a Egypt – Írán (od 4:10) včetně předzápasových studií sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Dembélé se blýskl hattrickem za půl hodiny
Francouzi vyhráli skupinu I s devíti body. Vítěz Zlatého míče za rok 2025 Dembélé se trefil v 8., 20. a 32. minutě. Tým tak uspěl v souboji o prvenství ve skupině i bez kouče Didiera Deschampse, jenž dočasně tým opustil kvůli pohřbu matky.
Za Nory, kteří nechali odpočívat kanonýra Erlinga Haalanda, snižoval na 1:2 Thelo Aasgaard, po změně stran pak neproměnil Jorgen Strand Larsen ve 48. minutě penaltu. V závěru výsledek zpečetil Désiré Doué.
Francie ve vyřazovací fázi narazí v New Jersey v úterý ve 23:00 SELČ na třetí tým ze skupin D, F nebo G, s největší pravděpodobností to bude Švédsko. Norové skončili druzí s šesti body, čeká je Pobřeží Slonoviny.
Norsko – Francie 1:4 (1:3)
Norsko – Francie 1:4 (1:3)
Branky: 21. Aasgaard – 8., 20. a 32. Dembélé, 90.+4 Doué.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (všichni Angl.) – Gillett (video, Fr.). ŽK: Berg – Tchouaméni. Diváci: 64 146.
Norsko: Selvik – Aursnes, Falchener (66. Langaas), Östigaard, Björkan (46. Pedersen) – Thorstvedt (46. Thorsby), Berg, Aasgaard – Bobb (83. Hauge), Strand Larsen, Schjelderup (83. Nusa). Trenér: Solbakken.
Francie: Maignan – Koundé (87. Gusto), Upamecano (76. Konaté), Lacroix, T. Hernandez – Tchouaméni, Koné – Dembélé (65. Barcola), Olise (65. Cherki), Doué – Mbappé (87. Mateta). Trenér: Stéphan.
Senegal rozdrtil Irák 5:0, dvěma výstavními góly zazářil Pape Gueye
Fotbalisté Senegalu deklasovali Irák 5:0 a ve skupině I skončili s třemi body na třetím místě. Dvěma góly se blýskl střídající Pape Gueye, jednou se prosadil Habibi Diarra, Ismaila Sarr a další střídající hráč Iliman Ndiaye. Iráku zápas zkomplikovala červená karta, kterou už ve 12. minutě obdržel stoper Ribín Súlaká.
Senegal se na tomto šampionátu dočkal první výhry. Od Francie a Norska dostal dohromady šest branek a na závěr skupiny potřeboval Irák porazit co nejvyšším rozdílem, aby měl šanci na postup mezi týmy z třetích míst. Irák na turnaji skončil s celkovým skóre 1:12.
Senegal – Irák 5:0 (1:0)
Senegal – Irák 5:0 (1:0)
Branky: 59. a 71. P. Gueye, 4. Diarra, 56. I. Sarr, 82. Ndiaye. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (všichni Angl.) – Bebek (video, Chorv.). ŽK: Seck, P. Gueye – Ammárí, Doski. ČK: 13. Súlaká (Irák). Diváci: 43 036.
Senegal: Diaw – Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs – Diarra (56. P. Gueye), I. Gueye, Camara (56. Jackson) – Mbaye (56. Ndiaye), I. Sarr (80. Diao), Mané. Trenér: Thiaw.
Irák: Básil (46. Hasan) – Putros, Súlaká, Hášim, Doski – Ikbál (67. Yakob), Ammárí – Kásim (16. Júnis), Džásim (57. Maknází), Bájiš – Hamádí (57. Júsif). Trenér: Arnold.