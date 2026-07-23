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Fotbal

Petržela ukončil v 43 letech kariéru: Fotbal je celý můj život a budu hrát ještě pro zábavu


23. 7. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, LFA

Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Třiačtyřicetiletý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.

„Měl jsem sice ještě nějaké nabídky z druhé ligy, ale rozhodl jsem se, protože dnešní fotbal je o něčem jiném než před čtvrtstoletím, kdy jsem na vrcholovou scénu v dresu Drnovic vstoupil. Proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i do fotbalového života a fotbal už mně nepřinášel stejné potěšení, jako v době plzeňské éry i závěru kariéry ve Slovácku,“ uvedl Petržela.

Největší úspěchy slavil s Plzní, s níž získal čtyři ligové tituly. Do nejvyšší soutěže nakoukl v září 2003 v dresu Slovácka, kam se vloni vrátil po krátkém hostování v druholigové Viktorii Žižkov. Působil také ve Spartě a Jablonci, v barvách Augsburgu si vyzkoušel Bundesligu. Za reprezentaci nastoupil v 19 zápasech, zahrál si i na Euru 2012.

„Samozřejmě nejvýraznější stopu ve mně zanechala zlatá éra Viktorky Plzeň. V ní jsem poznal, že když klub s hráči táhnou za jeden provaz, mohou uspět i proti mnohem bohatším klubům. Podobný příběh jsem zažil i ve Slovácku, kde jsme se z průměrného klubu dostali do evropských pohárů,“ řekl Petržela, jenž byl jedním ze symbolů nejúspěšnější éry Viktorie, s kterou si zahrál i Ligu mistrů.

„Měl jsem to štěstí, že jsem nastoupil proti Realu Madrid, Barceloně, Bayernu Mnichov a vlastně všem nejprestižnějším klubům Evropy. Díky této konfrontaci s nejlepšími fotbalisty jsem nasbíral nejcennější zkušenosti. Uvědomil jsem si, že přestože patříme doma k tomu nejlepšímu, musím na sobě stále pracovat, protože evropský fotbal byl už tehdy úplně jinde,“ uvedl Petržela.

Ligovým rekordmanem se Petržela stal v listopadu 2022, kdy 465. startem překonal tehdejšího trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého. V podzimní části uplynulé sezony byl nejstarším fotbalistou nejvyšší soutěže a pravidelně nastupoval, na jaře ale naposledy zasáhl do hry v dubnu.

„Fotbal je celý můj život a určitě jej budu chtít hrát ještě pár let pro zábavu svou i fanoušků,“ prohlásil Petržela, jenž se hodlá věnovat i své fotbalové akademii, kterou založil. „Jsem ale otevřený všem výzvám, které přede mě postaví život po skončení profesionální kariéry, a těším se na ně,“ doplnil ambasador Klubu legend, kam LFA uvádí hráče s 300 a více duely v české lize.

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