Juráska nepustí zranění z MS ani do startu ligy. Slavii bude chybět šest týdnů

Stále ho trápí svalové zranění z mistrovství světa. Fotbalistům pražské Slavie bude na startu sezony zhruba šest týdnů chybět levý obránce David Jurásek. Český reprezentant léčí sval, který si poranil při tréninku. Zhruba stejnou dobu bude českému šampionovi ze zdravotních důvodů scházet jedna z letních posil Oskar Kubiak.
Jurásek se na světovém šampionátu zranil na tréninku před druhým utkáním skupiny proti Jihoafrické republice. Do turnaje nezasáhl a minimálně v úvodu nové klubové sezony bude Slavii chybět.
Do generálky proti Lyonu nenastoupil kvůli problémům s nohou další reprezentant záložník Lukáš Provod. Lehké zranění doléčují v Praze obránci Denis Halinský, Youssoupha Mbodji a jedna z letních posil Pavel Kačor. Zraněnou achilovku má stoper Igoh Ogbu. Brankář Jindřich Staněk a středopolař Oscar Dorley trénují v Praze individuálně.
Do generálky nezasáhli ani obránce David Douděra s útočníkem Tomášem Chorým, jejichž budoucnost v Edenu se řeší poté, co byli oba po květnovém nedohraném derby se Spartou kvůli disciplinárním prohřeškům vyřazeni z kádru.