Chorý dostal od disciplinárky šestizápasový flastr

Disciplinární komise potrestala útočníka Slavie Tomáše Chorého za vyloučení v ligovém utkání s Hradcem Králové zákazem činnosti na šest soutěžních zápasů za to, že rozhodčímu Janu Všetečkovi ukázal prostředníček. Při posouzení případu komise přihlédla k hráčově výrazné recidivě.
Chorý byl vyloučen počtvrté za poslední dvě sezony. Loni v srpnu dostal zákaz startu na šest zápasů za to, že brankáře Slovácka Milana Heču udeřil pěstí do rozkroku. Letos v dubnu musel vynechat jedno utkání za plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha. V květnu přišel další trest na šest utkání za faul loktem na sparťana Asgera Sörensena.
„Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Ve své dosavadní praxi jsme se s obdobným případem nesetkali,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Disciplinární řád umožňuje za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám uložit zákaz činnosti až na šest zápasů. „S ohledem na povahu samotného jednání a výraznou recidivu jsme přistoupili k maximální možné výměře tohoto trestu,“ řekl předseda.
Komisi zarazilo, že předchozí tresty nebyly pro Chorého dostatečným poučením ani varováním. „Musel si být přitom dobře vědom, že jakékoliv další podobné provinění bude s ohledem na opakované porušování pravidel posuzováno mimořádně přísně. Přesto se znovu dopustil jednání, pro které lze jen stěží hledat pochopení,“ uvedl Matzner.
„Vulgární urážka rozhodčího, navíc způsobem, jakým byla provedena, je naprosto nepřijatelná a neslučitelná se standardy chování profesionálních fotbalistů,“ konstatoval. Poukázal na to, že Chorý patří po fotbalové stránce k nejvýraznějším osobnostem ligy a je také českým reprezentantem. „S takovým postavením se pojí nejen sportovní kvality, ale také odpovědnost vůči fanouškům a především mladým fotbalistům, pro které jsou tito hráči vzorem a inspirací. Jeho opakované excesy na hřišti jsou však pravým opakem toho, jak by takový příklad měl vypadat,“ dodal Matzner.
Slavia potrestala Chorého již ve středu. Do konce podzimní části ho vyřadila z A-týmu, uložila mu pokutu ve výši jednoho měsíčního platu a rozhodla, že může v zimě odejít. Jednatřicetiletý český reprezentant se za své chování omluvil a uvedl, že by rád rozvázal smlouvu v mistrovském klubu okamžitě. Na jednání disciplinární komise nepřišel.
Za čtyři žluté karty vynechají jeden zápas Jocelin Behiratche (Slovácko), Roman Macek (Sparta) a Vojtěch Stránský (Liberec). Za použití pyrotechniky na tribunách zaplatí Baník Ostrava 50 000 korun a Bohemians Praha 1905 dostali pokutu 30 000 korun.
Přehled nejvyšších trestů zastavení činnosti v první lize a poháru
Přehled nejvyšších trestů zastavení činnosti v první lize a poháru
Dvanáct zápasů:
Léonard Kweuke (Sparta, květen 2013) – hrubý faul
Deset zápasů:
Michal Frydrych (Ostrava, duben 2025) – hrubý faul s následkem vážného zranění (později zmírněn na šest)
Osm zápasů:
Milan Matula (Teplice, srpen 2009) – úder loktem (později zmírněn na šest)
Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav, září 2017) – úder loktem (později zmírněn na šest)
Benson Sakala (Mladá Boleslav, srpen 2023) – hrubý faul (později zmírněn na šest)
Heiderson Hurtado (Jablonec, březen 2024) – hrubý faul (později zmírněn na šest)
David Moses (Slavia, květen 2026) – surová hra / úder loktem s následkem zranění
Sedm zápasů:
Tomáš Řepka (Sparta, září 2007) – urážka rozhodčího a napadení pořadatele
Ahmad Ghali (Liberec, srpen 2024) – surová hra s následkem vážného zranění (později prominutí poloviny dvouměsíčního trestu)
Jan Bořil (Slavia, duben 2026) – protesty a výhrůžky rozhodčímu
Šest zápasů:
Petr Lukáš (Teplice, srpen 2008) – úder loktem (později zmírněn na čtyři)
Petr Švancara (Slovácko, září 2009) – úder loktem
Václav Ondřejka (Slovácko, únor 2012) – hrubý faul
Tomáš Chorý (Slavia, srpen 2025) – udeření protihráče do rozkroku
Tomáš Chorý (Slavia, květen 2026) – úder loktem
Tomáš Chorý (Slavia, říjen 2026) – urážlivé gesto k rozhodčímu