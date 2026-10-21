Slavia vyřadila Chorého z kádru a umožní mu přestup. Hráč trest přijal a omluvil se

Slavia vyřadila Tomáše Chorého po jeho vyloučení v utkání s Hradcem Králové do konce podzimní části z kádru A-týmu. Kromě toho obdržel finanční sankci ve výši jednoho měsíčního platu. V interním disciplinárním řízení vršovický klub také rozhodl, že jednatřicetiletému útočníkovi umožní v zimě přestup do jiného klubu. Sám hráč trest přijal a za své chování se omluvil.
Chorý byl proti Hradci Králové v 55. minutě vyloučen za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka v zápise uvedl, že útočník směrem k němu ukázal prostředníček. Český reprezentant dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony.
Rozhodnutí klubu v podstatě potvrdilo Chorého konec ve Slavii, který již avizoval trenér Jindřich Trpišovský. Zkušený útočník po bezbrankové remíze s Hradcem za trest neodletěl k duelu Ligy mistrů v Istanbulu proti Fenerbahce. Trpišovský řekl, že si Chorý za Pražany už nezahraje.
Chorý nyní trest přijal a za své chování se omluvil. S klubem se chce domluvit na okamžitém ukončení spolupráce. „Rozhodnutí sportovního ředitele Přemysla Kováře plně respektuji a nebudu proti němu podávat odvolání. Uvědomuji si závažnost celé situace a jsem připraven nést plnou odpovědnost za své jednání. S ohledem na stanovisko vedení klubu, podle kterého mi bude umožněno odejít v zimním přestupovém období, se domnívám, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo okamžité ukončení spolupráce na základě vzájemné dohody,“ uvedl Chorý.
„Domnívám se, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo okamžité ukončení spolupráce na základě vzájemné dohody. I přes problémy, které jsem svým jednáním klubu způsobil, věřím, že budeme schopni najít korektní a důstojné řešení, které bude respektovat zájmy klubu i mé další profesní směřování,“ uvedl Chorý, jenž má smlouvu do konce sezony. „Omlouvám se všem, které jsem zklamal, a děkuji všem fanouškům, spoluhráčům i lidem v klubu za podporu, které se mi během mého působení dostávalo,“ dodal autor 85 ligových branek, jenž pomohl Slavii ke dvěma ligovým titulům.
Konci kariéry ve Slavii byl přitom olomoucký odchovanec blízko již letos v květnu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík po Chorého excesech v závěru minulé sezony a vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou řekl, že vytáhlý kanonýr za celek z Edenu už nikdy nenastoupí.
Spoluhráči i trenéři se však za nejlepšího střelce minulé ligové sezony postavili a majitel klubu Pavel Tykač rozhodl, že se do mužstva vrátí. V 11. kole nejvyšší soutěže se ale kontroverzní útočník dopustil dalšího prohřešku.
Chorému v Edenu končí smlouva po sezoně. Ve hře bylo možné prodloužení kontraktu, což padlo. O útočníka se během podzimu zajímala Plzeň, odkud do Edenu v létě roku 2024 přišel, návrat do Viktorie je ale po posledním excesu nepravděpodobný. Slavii pomohl Chorý ke dvěma ligovým titulům.
Celá částka za hráčův měsíční plat půjde na konto nadačního fondu Pražanů. Kluby v Česku výši mzdy jednotlivých hráčů ani trenérů nezveřejňují, podle odhadů berou hlavní opory Slavie přes milion korun.