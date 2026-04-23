Fotbal

Bořilovi skončila sezona. Dostal vysoký sedmizápasový trest


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Jan Bořil si v této sezoně už nezahraje. Fotbalista Slavie dostal za vyloučení ve víkendovém utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové trest zákazu startu na sedm soutěžních utkání, přičemž do konce soutěže zbývá šest kol. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu Daliboru Černému, a uložila mu vyšší trest.

Bořil se neovládl po nařízení pokutového kopu pro domácí a v čase 90.+2 byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Sápal se na rozhodčího, spoluhráči ho museli držet. Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval slovy „počkej uvnitř“. Již v 88. minutě dostal červenou kartu za faul Youssoupha Mbodji. Slavia bez dvou vyloučených hráčů prohrála v Hradci Králové 1:2 a její náskok v čele tabulky na druhou Spartu se zmenšil na pět bodů.

Bořil dorazil k projednání případu osobně s právním zástupcem a za svůj exces se omluvil. Pro média verdikt komise nekomentoval.

