Chorvatsko nenavázalo na výhru nad Českem (2:1) a ve druhém kole skupiny A3 Ligy národů prohrálo v Seville se Španělskem 1:4. Dvakrát skóroval Lamine Yamal. Slovensko ve skupině C3 udolalo Kazachstán 2:1 díky gólu Dávida Hancka v 82. minutě.
Španělé se stejně jako v úvodním duelu proti Anglii ujali vedení už po dvou minutách. Opět za favorita skóroval křídelník Barcelony Yamal, který se pak po změně stran trefil podruhé. Chorvaté sice po necelé půlhodině vyrovnali po trefě útočníka Belja, ale vedení vrátil šampionům obránce Atlética Madrid Pubill přesnou hlavičkou.
Na druhou Yamalovu trefu ze 63. minuty navázal v závěru zápasu střídající Williams a svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho prodloužili rekordní sérii neporazitelnosti na 40 zápasů v základní hrací době. Na domácím hřišti Španělé neprohráli čtyři roky.
Švýcarsko zvítězilo v Lize B1 3:0 ve Skotsku a zvládlo i druhý venkovní zápas stejným výsledkem jako v Severní Makedonii. Zápas ovlivnila červená karta domácího stopera Hendryho, který byl vyloučen v 11. minutě. Srbský sudí Minakovič nejdříve nařídil penaltu, ale po zhlédnutí videa svůj verdikt změnil na přímý kop těsně před hranicí vápna. K přímému kopu se postavil obránce Turína Rodríguez a trefil se přesně k tyči.
Po změně stran přidali Švýcaři ještě dvě branky. V 55. minutě se trefil po přízemním centru Ndoyeho stoper Elvedi a v závěru útočník Amdouni opět po nahrávce Ndoyeho z pravé strany. Švýcaři od března neprohráli v jedenáctém zápase v základní hrací době v řadě a poprvé od roku 2022 vyhráli v Lize národů dvakrát po sobě.
Slovinci v téže skupině zvítězili 2:0 nad Severní Makedonií a po bezgólové remíze se Skotskem jsou na druhém místě tabulky.
Slovensko v Lize C3 uspělo i podruhé na domácím hřišti. Po výhře 2:0 nad Moldavskem porazili svěřenci Vladimíra Weisse staršího, pod jehož vedením ještě neprohráli, Kazachstán 2:1. Vítěznou branku vstřelil osm minut před koncem bývalý obránce pražské Sparty Hancko, který hájí barvy Atlética Madrid. Slováci se šesti body skupinu, v níž jsou ještě Faerské ostrovy, vedou s náskokem čtyř bodů.
Výsledky 2. kola fotbalové Ligy národů
Výsledky 2. kola fotbalové Ligy národů
Skupina A3:
Španělsko – Chorvatsko 4:1 (2:1)
Branky: 2. a 63. Yamal, 31. Pubill, 89. Williams – 28. Beljo.
Skupina B1:
Skotsko – Švýcarsko 0:3 (0:1)
Branky: 12. Rodríguez, 55. Elvedi, 82. Amdouni. ČK: 11. Hendry (Skotsko).
Slovinsko – Severní Makedonie 2:0 (0:0)
Branky: 55. Lovrič, 82. Matko.
Skupina C1:
Finsko – Bělorusko 0:0
San Marino – Albánie 0:3 (0:2)
Branky: 21. Mehmeti, 27. Uzuni, 65. Manaj.
Skupina C3:
Moldavsko – Faerské ostrovy 1:1 (0:1)
Branky: 66. Perciun – 26. Davidsen.
Slovensko – Kazachstán 2:1 (1:1)
Branky: 26. Sauer, 82. Hancko - 35. Karimov.
Skupina C4:
Bulharsko – Estonsko 0:0
Lucembursko – Island 0:3 (0:2)
Branky: 13. Gudjohnsen, 39. Óskarsson, 73. Pálsson.