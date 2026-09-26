Španělští mistři světa otočili šlágr sobotního programu Ligy národů ve Wembley a v „české“ skupině A3 zvítězili nad Anglií 3:2. „La Roja“ v repríze finále předloňského Eura natáhla rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů. Lucembursko vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2:1 v Bulharsku. Slováci v domácím prostředí přehráli Moldavsko 2:0.
Španělé vykročili za triumfem v anglické metropoli rychlým vedením, kdy chybu v rozehrávce stopera Guéhiho potrestal už po dvou minutách hry Yamal.
V 19 letech a 75 dnech se stal křídelník Barcelony nejmladším hráčem za posledních 20 let, který proti Anglii na jejím národním stadionu v soutěžním duelu skóroval.
Domácí sice ještě do poločasu skóre otočili po brankách Gordona a Kanea, ale po změně stran zářil střídající Baena. Záložník Atlética Madrid nejprve po hodině hry sám vyrovnal a v 74. minutě připravil vítězný gól pro Oyarzabala.
Šest minut před vyrovnávací brankou Španělů mohl navýšit vedení domácích Kane, ale z penalty trefil jen břevno. Angličané nezvítězili ani ve třetím soutěžním zápase ve Wembley v tomto kalendářním roce.
Oba týmy se v nadcházejících dnech utkají s Českem. Angličané se v Praze představí v úterý a o týden později přivítají tým trenéra Santiho Denii ve Wembley. Ve Španělsku Češi nastoupí v sobotu.
V Lize B Švýcarsko vyhrálo 3:0 v Severní Makedonii. Ve Skopje zařídili poločasové vedení favorita záložník Freuler a útočník Amdouni, který čtvrt hodiny před koncem ještě uzavřel skóre. Balkánský celek po postupu do vyšší ligy prohrál na domácím hřišti po 11 zápasech.
V Lize C podle očekávání zvítězili i Slováci, kteří v Prešově porazili 2:0 Moldavsko. Rozhodli už úvodním dějství. Skóre otevřel po půlhodině slávista Schranz a pět minut před přestávkou zvýšil Duda.
Lucembursko proti Bulharsku uspělo v 18. vzájemném utkání. Domácí poslal do vedení záložník místního Botevu Čandarov, který zakončil k bližší tyči přízemní centr z levé strany.
Hosté ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Leandra Barreira z Benfiky Lisabon a obrat dokonal po hodině hry útočník Mannheimu ze třetí německé ligy Vincent Thill.
San Marino při debutu v Lize C utrpělo debakl 0:7 od Finska. Při kanonádě zazářil útočník Palerma Pohjanpalo, který otevřel skóre už po pěti minutách a další dvě branky přidal v závěru zápasu.
Potvrdil formu z druhé italské ligy, kde se od začátku sezony podílel v sedmi utkáních na šesti gólech. Dvakrát skóroval záložník Walta, po jedné trefě přidali křídelníci Svanbäck a Källman.
Island doma remizoval 1:1 s Estonskem a nedokázal zvítězit už v sedmém zápase za sebou a po sestupu do Ligy C nečekaně ztratil.
Těsně před přestávkou sice ostrovní tým poslal do vedení útočník Gudjohnsen, Estonsko ale vyrovnalo gólem obránce Paskotšiho v 64. minutě. Krátce po poločase ještě neproměnil penaltu hostující Palumets.
1. kolo fotbalové Ligy národů:
1. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A3:
Londýn: Anglie – Španělsko 2:3 (2:1)
Branky: 36. Gordon, 40. Kane – 2. Yamal, 60. Baena, 74. Oyarzabal.
Praha: Česko – Chorvatsko 1:2 (0:0)
Branky: 54. Karabec – 47. Modrič, 77. Marco Pašalič.
Skupina B1:
Lublaň: Slovinsko – Skotsko 0:0.
Skopje: Severní Makedonie – Švýcarsko 0:3 (0:2)
Branky: 41. a 74. Amdouni, 22. Freuler.
Skupina C1:
Serravalle: San Marino – Finsko 0:7 (0:3)
Branky: 5., 79. a 88. z pen. Pohjanpalo, 50. a 55. Walta, 14. Svanbäck, 33. Källman. ČK: 52. Golinucci.
Tirana: Albánie – Bělorusko 2:0 (2:0)
Branky: 34. Aslanni z pen., 45.+2 Muci.
Skupina C3:
Tórshavn: Faerské ostrovy – Kazachstán 1:1 (1:1)
Branky: 14. Samuelsen – 26. Jerlanov.
Prešov: Slovensko – Moldavsko 2:0 (2:0)
Branky: 32. Schranz, 40. Duda z pen.
Skupina C4:
Plovdiv: Bulharsko – Lucembursko 1:2 (1:1)
Branky: 18. Čandarov – 37. Barreiro, 65. V. Thill.
Reykjavík: Island – Estonsko 1:1 (1:0)
Branky: 45. Gudjohnsen – 64. Paskotši.