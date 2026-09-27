Fotbal

Němci doma selhali s Řeckem, Portugalci bez Ronalda uspěli v Norsku


27. 9. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Němečtí fotbalisté v domácím utkání Ligy národů překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci zvítězili v Norsku 2:1, Ronaldo zůstal jen na lavičce. Nizozemci vyhráli díky dvěma brankám Mexxe Meerdinka v Srbsku 2:1 a Dánsko doma zdolalo Wales 2:0.

Němci začali pod trenérem Kloppem čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku a před vlastními fanoušky v Augsburgu nečekaně selhali.

V 74. minutě o vítězství outsidera rozhodl střídající Kurbelis. Řekové jsou po dvou zápasech stoprocentní, před třemi dny uspěli v Srbsku 2:1.

Třiadvacetiletý útočník Alkmaaru Meerdink se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v dresu „Oranje“ si odbyl teprve ve čtvrtek.

Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.

Nizozemci pod trenérem Xavim bodovali i ve druhém utkání, do Ligy národů vstoupili domácí remízou 1:1 s Němci. Srbsko je nadále bez bodu, stejným poměrem před vlastními diváky podlehlo před třemi dny i Řecku.

Mexx Meerdink se raduje z branky
Zdroj: REUTERS/Marko Djurica

Jednačtyřicetiletý Ronaldo pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse. Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběl v základní sestavě, v Oslu však zůstal jen mezi náhradníky. Nerozšířil tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů.

Nedošlo na jeho souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos.

Dánsko začalo prohrou 2:3 v Norsku, proti Walesu si ale spravilo náladu. Obě branky dalo po změně stran. Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Ostrované nenapravil úvodní prohru v Portugalsku 0:1, vedle bodu čekají i na vstřelený gól.

Rakousko v druhé výkonnostní divizi rozhodlo o výhře nad Kosovem už v úvodním dějství, kdy se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova.

Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I tentokrát zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce.

Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty. Irsko zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí.

Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne. Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.

2. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A2:
Bělehrad: Srbsko – Nizozemsko 1:2 (0:1)
Branky: 46. Jovič – 30. z pen. a 69. Meerdink.

Augsburg: Německo - Řecko 0:1 (0:0)
Branka: 74. Kurbelis.

Skupina A4:
Kodaň: Dánsko – Wales 2:0 (0:0)
Branky: 53. vlastní Davies, 66. Isaksen.

Oslo: Norsko - Portugalsko 1:2 (0:1)
Branky: 51. Haaland - 17. Félix, 54. Ramos.

Skupina B3:
Vídeň: Rakousko – Kosovo 3:1 (2:0)
Branky: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka – 83. Zhegrova z pen.

Debrecín: Izrael - Irsko 0:3 (0:3)
Branky: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan.

Skupina D1:
Gibraltar: Gibraltar – Andorra 0:0

Skupina D2:
Kaunas: Litva – Ázerbájdžán 1:1 (1:1)
Branky: 9. Kučys z pen. – 14. Emreli.

Související články

SESTŘIHŠpanělé otočili šlágr ve Wembley a porazili Anglii 3:2

Španělé otočili šlágr ve Wembley a porazili Anglii 3:2

SESTŘIHČesko – Chorvatsko 1:2. Deniovi premiéra nevyšla, jediný gól dal Karabec

Česko – Chorvatsko 1:2. Deniovi premiéra nevyšla, jediný gól dal Karabec
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.