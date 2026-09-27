Němci doma selhali s Řeckem, Portugalci bez Ronalda uspěli v Norsku

Němečtí fotbalisté v domácím utkání Ligy národů překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci zvítězili v Norsku 2:1, Ronaldo zůstal jen na lavičce. Nizozemci vyhráli díky dvěma brankám Mexxe Meerdinka v Srbsku 2:1 a Dánsko doma zdolalo Wales 2:0.
Němci začali pod trenérem Kloppem čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku a před vlastními fanoušky v Augsburgu nečekaně selhali.
V 74. minutě o vítězství outsidera rozhodl střídající Kurbelis. Řekové jsou po dvou zápasech stoprocentní, před třemi dny uspěli v Srbsku 2:1.
Třiadvacetiletý útočník Alkmaaru Meerdink se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v dresu „Oranje“ si odbyl teprve ve čtvrtek.
Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.
Nizozemci pod trenérem Xavim bodovali i ve druhém utkání, do Ligy národů vstoupili domácí remízou 1:1 s Němci. Srbsko je nadále bez bodu, stejným poměrem před vlastními diváky podlehlo před třemi dny i Řecku.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse. Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběl v základní sestavě, v Oslu však zůstal jen mezi náhradníky. Nerozšířil tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů.
Nedošlo na jeho souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos.
Dánsko začalo prohrou 2:3 v Norsku, proti Walesu si ale spravilo náladu. Obě branky dalo po změně stran. Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Ostrované nenapravil úvodní prohru v Portugalsku 0:1, vedle bodu čekají i na vstřelený gól.
Rakousko v druhé výkonnostní divizi rozhodlo o výhře nad Kosovem už v úvodním dějství, kdy se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova.
Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I tentokrát zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce.
Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty. Irsko zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí.
Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne. Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.
2. kolo fotbalové Ligy národů:
2. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A2:
Bělehrad: Srbsko – Nizozemsko 1:2 (0:1)
Branky: 46. Jovič – 30. z pen. a 69. Meerdink.
Augsburg: Německo - Řecko 0:1 (0:0)
Branka: 74. Kurbelis.
Skupina A4:
Kodaň: Dánsko – Wales 2:0 (0:0)
Branky: 53. vlastní Davies, 66. Isaksen.
Oslo: Norsko - Portugalsko 1:2 (0:1)
Branky: 51. Haaland - 17. Félix, 54. Ramos.
Skupina B3:
Vídeň: Rakousko – Kosovo 3:1 (2:0)
Branky: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka – 83. Zhegrova z pen.
Debrecín: Izrael - Irsko 0:3 (0:3)
Branky: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan.
Skupina D1:
Gibraltar: Gibraltar – Andorra 0:0
Skupina D2:
Kaunas: Litva – Ázerbájdžán 1:1 (1:1)
Branky: 9. Kučys z pen. – 14. Emreli.