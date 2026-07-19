Chceme najít člověka, který nám pomůže změnit český fotbal, říká Trunda

Poznatky, které získal šéf českého fotbalu David Trunda na světovém šampionátu v zámoří, hodlá použít k tomu, aby pozvedl úroveň tohoto sportu v Česku. K tomu by měl přispět i nový reprezentační kouč, jehož jméno by chtěl výkonnému výboru oznámit už druhé srpnové úterý.
Prezident FAČR věří, že je hodně, co si lze z poznatků na MS odvézt domů. „Zejména v rámci finančních projektů a spolupráce s asociacemi, od nichž se můžeme něco naučit, kterých je hodně,“ vysvětloval Trunda v exkluzivním rozhovoru pro ČT sport.
Spolupráce s Mexikem
A hned promluvil o jedné novince, na níž se dohodl s mexickým svazem. „Dohodli jsme se s prezidentem mexické federace na propojení mládežnických kategorií a organizování mládežnických týmů z Mexika, které přijedou k nám, abychom měli mezinárodní konfrontaci, a myslím si, že to bude strašně zajímavé. Vidím v tom dlouhodobý projekt,“ vysvětloval prezident českého fotbalu.
Ten byl také přítomen téměř dvouhodinovému setkání šéfa FIFA Infantina s americkým prezidentem Trumpem. „Byla to zajímavá a příjemná diskuse. Řešily se věci, které se během těch posledních dvou měsíců děly, a pro nás je zajímavost, že součástí pracovního týmu Bílého domu byl i Andrew Giuliani, který má maminku z Česka, a bylo to pro mě příjemné setkání. Byl i na našem zápase v Atlantě a bavili jsme se o věcech, které bychom i my, jako česká asociace, mohli připravit a společně řešit.
Trunda dodal, že se Infantino i Trump vzájemně pochválili. „Protože tohle MS je největší globální event. Proběhlo tam, že by USA chtěly v co nejkratší době pořádat MS znovu a samy. Ale bylo to v až takovém ležérním a sarkastickém módu. A to, co jsem pak viděl v médiích, bylo vytrženo z kontextu. Bavili se o tom, co to může přinést pro rozvoj světového fotbalu a kolik se dá získat finančních prostředků pro asociace,“ vzpomínal Trunda.
Nový kouč repre už v srpnu?
Teď jej ale čeká analyzování českého neúspěchu na šampionátu. „Analýza je v podstatě hotová, před pár dny jsem ji obdržel od Pavla Nedvěda. Ten ji chystá pro výkonný výbor na druhé úterý v srpnu,“ vysvětlil předseda FAČR.
Reprezentace po šampionátu a odvolání trenéra Miroslava Koubka hledá nového kouče. Hovoří se o zahraničním odborníkovi, ale také třeba o Luboši Kozlovi, který nyní vede Jablonec.
„Jednání jsou velmi intenzivní, probíhají a to je tak všechno, co k tomu nyní chci říct. Jsme každý den ve spojení. Je důležité, abychom vybrali správně. Zkušeného odborníka, který nám pomůže otevřít se novým věcem, protože tady v rámci národních týmů vidíme, jak jsou otevření, jak fungují realizační týmy. Chceme najít člověka, který nám pomůže změnit český fotbal.“
Trunda také řekl, že by chtěl mít připravené jméno nového kouče co nejdříve. „Přál bych si, abychom výkonnému výboru navrhli jméno, které bychom vyhodnotili, už jedenáctého srpna,“ ukončil rozhovor.