Možná je čas zkusit získat zahraničního trenéra, řekl Trunda

V otázce možného nástupce za reprezentačního trenéra Miroslava Koubka nevyloučil předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda zahraniční adepty. Prozradil tak v rozhovoru pro iDNES.cz. Podle něj je potřeba vyskočit z krabice českého fotbalu. Žádná jednání ale zatím FAČR s nikým nevede, ve čtvrtek se teprve sejde gesční skupina.
Koubek předčasně skončil ve funkci jen pár dní poté, co český tým na mistrovství světa v Americe vypadl už ve skupině. Podle bookmakerů je aktuálně největším favoritem na uvolněný post Luboš Kozel, který vede jablonecký prvoligový klub. Ve hře ale může být zahraniční varianta.
„Samozřejmě to rozhodnutí není jen o mně. Mám respekt ke všem českým trenérům, máme některé absolutně výborné trenéry, kterých si moc vážím. Ale osobně si myslím, že by mohl být čas zkusit získat zahraničního trenéra, který nám trochu pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu,“ uvedl Trunda.
„Začali jsme pracovat dnes ráno. Zatím vůbec nedošlo ani k diskuzi s žádným trenérem. Zítra následuje schůzka gesční skupiny – (člen výkonného výboru FAČR) pan (Adolf) Šádek, (místopředseda) Zdeněk Grygera, (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd. Jestli chceme udělat změnu, je potřeba totální rekonstrukce české reprezentace. Myslím, že je potřeba změnit spoustu věcí ve fungování reprezentace,“ podotkl Trunda.
O tom, co by měl nový kouč splňovat, má jasno. „Už teď jsme si pojmenovali asi 20 bodů, které by měl nový trenér splňovat. Potřebujeme člověka, který bude trochu nezávislý a přinese nové myšlenky, díky kterým posuneme český fotbal dopředu,“ řekl Trunda.
Bezprostředně po vyřazení na světovém šampionátu, kde národní tým uhrál ve třech zápasech skupiny jediný bod, šéf asociace Koubkovi dvakrát vyjádřil důvěru, stejně tak Nedvěd. V pondělí kouč přesto předčasně skončil, Trunda přijal jeho rezignaci.
„Ano, změna to byla rychlá, ale je třeba si uvědomit, že bezprostředně po příletu ještě nebyl prostor na hodnocení bez emocí. Pan Koubek kontaktoval Pavla Nedvěda, spolu se pobavili o tom, co se děje, samozřejmě s krátkým odstupem,“ líčil Trunda.
„Já jsem komunikoval s Pavlem, bavili jsme se o tom, že se potkám s panem trenérem. Setkali jsme se, řekli jsme si všechna pro a proti. Po zhruba hodinovém rozhovoru na naší osobní schůzce mi pan trenér řekl: Já vám ten svůj post dám k dispozici, tak se pojďme dohodnout. Bylo to velmi korektní,“ řekl Trunda.