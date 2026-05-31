Čeští fotbalisté načínají přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu s třemi debutanty v základní sestavě. Premiérový start za reprezentační A-tým si odbydou brankář Lukáš Horníček a záložníci Pavel Bucha a Alexandr Sojka, jeden z trojice nováčků v mužstvu. Některé opory dostaly volno, v zahajovací jedenáctce nicméně nechybí kapitán Ladislav Krejčí mladší. Úvodní gól dal po Hložkově akci Tomáš Ladra. Druhý gól přidal ve 32. minutě Hložek. Přímý přenos sledujte na ČT2.
Trenér Miroslav Koubek avizoval, že dá šanci převážně hráčům, kteří jsou na hraně konečné nominace na šampionát. Po zápase kouč zúží kádr o tři jména a oznámí šestadvacetičlenný tým pro závěrečný turnaj.
Ze tří úplných nováčků Koubek vybral do základní sestavy Sojku, útočník Christophe Kabongo a záložník Hugo Sochůrek začnou na lavičce. Druhý jmenovaný se sedm dnů před 18. narozeniny může stát nejmladším hráčem v historii české reprezentace.
Z obvyklých členů základní sestavy nezasáhnou do utkání nejlepší střelec Patrik Schick, nedávný kapitán Tomáš Souček, ofenzivní univerzál Pavel Šulc, obránce Vladimír Coufal či záložník Vladimír Darida. Na hrotu útoku začne Jan Kuchta.
Základní sestavy:
Základní sestavy:
Česko: Horníček – Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí II – Douděra, Červ, Bucha, Sojka – Ladra, Hložek – Kuchta.
Kosovo: Muric – Vojvoda, I. Krasniqi, Hajdari, Gallapeni – Avdullahu, Hodža – E. Krasniqi, Rexhbecaj, Asllani – Albion Rrahmani.
V základní sestavě Kosova nechybí sparťanský kanonýr Albion Rrahmani, který se představí na „domovském“ stadionu na Letné. V zahajovací jedenáctce je i Ermal Krasniqi, jenž v uplynulé sezoně hostoval z pražského klubu v Legii Varšava.
Zápas začne v 16:00. Po utkání české mužstvo odcestuje do Ameriky. Před vstupem do mistrovství světa ještě v New Jersey 4. června tamního času odehraje generálku proti Guatemale.