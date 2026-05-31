Fotbal

Soupeři českých fotbalistů Mexiko a Korea v přípravě vyhráli


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Soupeři české reprezentace ve skupině A mistrovství světa uspěli v sobotních přípravných zápasech, které se hrály na neutrální půdě ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1:0 Austrálii a Korejská republika v Provu v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0.

Mexický spolupořadatel šampionátu si po výhře nad Ghanou 2:0 poradil i s dalším účastníkem závěrečného turnaje. Trenér Javier Aguirre už mohl nasadit i hráče z evropských klubů a jeden z nich – obránce Vásquez z FC Janov – po rohovém kopu poslal míč hlavou od tyče do sítě.

Letos Mexičané ještě neprohráli, vybojovali mimo jiné cenné remízy s Belgií a Portugalskem a v sedmi utkáních inkasovali jen jeden gól. Dějištěm zápasu byl Rose Bowl, kde se v roce 1994 hrálo finále mistrovství světa, ale letos dostaly přednost modernější stadiony.

V pondělí trenér oznámí nominaci, v pátek v generálce před šampionátem Mexičané přivítají Srbsko a o šest dnů později se už o body utkají s Jihoafrickou republikou. Zápas s českým týmem se uskuteční 25. června. Australané v březnu porazili Curacao a Kamerun, za týden je ještě čeká Švýcarsko.

Korejci v posledních zápasech prohráli s Rakouskem a s Pobřežím slonoviny, ale Trinidad a Tobago byl pro ně příjemným soupeřem. Hvězdou večera byl kapitán Son Hung-min, už v prvním poločase vstřelil dvě branky, tu druhou z penalty.

Bývalý útočník Tottenhamu, který je od loňska v USA doma jako hráč Los Angeles, vylepšil korejské rekordy. V reprezentaci sehrál 144. zápas a dal 56. gól.

Dvě branky vstřelil také Čo Ku-song z dánského Midtjyllandu a Hwang Hi-čchan z Wolverhamptonu proměnil druhý pokutový kop.

Korejci se ve čtvrtek utkají se Salvadorem a 12. června vstoupí v Guadalajaře do šampionátu zápasem s Českem.

Ekvádor zdolal v Harrisonu v New Jersey Saúdskou Arábii 2:1. Protáhl sérii bez porážky už na 18 zápasů a na kontě má i výhru nad mistry světa z Argentiny, za nimiž obsadil v jihoamerické kvalifikaci druhé místo.

O branky se postarali Porozo, který hraje mexickou ligu, a Valencia z Antverp. Ve druhém poločase si zahráli i sparťan Mercado a jeho bývalý letenský spoluhráč Preciado.

Saúdská Arábie snížila až v závěru, prohrála čtvrtý zápas v řadě a její řecký trenér Jorgos Donis, který v dubnu nahradil Francouze Hervého Renarda, má před startem na šampionátu o čem přemýšlet.

