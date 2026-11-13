Kačor po výhře v Turecku: V Hradci se mi daří. Doufám, že tam odvetu zvládneme vítězně

Pavel Kačor rozhodl jediným gólem o výhře českých fotbalistů do 21 let v barážovém utkání Turecku a nasměroval Lvíčata za postupem na mistrovství Evropy 2027. Na odvetu s Turky v Hradci Králové se těší, jelikož se mu v Malšovické aréně daří.
Česká jednadvacítka se s jeho výrazným přispěním přiblížila ke čtvrté účasti na závěrečném turnaji po sobě. „Vítězství je hodně důležité. Nemyslím si, že by nás úplně složilo, kdybychom tady prohráli, ale měli byste to trochu v hlavách. To, že jsme vyhráli, nás hodně povzbudí,“ prohlásil Kačor.
Odveta se odehraje v úterý v Hradci Králové. „Víme, že tam jsou skvělí fanoušci. Mně upřímně se v Hradci daří, vyhrál jsem tam (s Karvinou) MOL Cup a zvládli jsme tam (s jednadvacítkou) i zápas s Bulharskem. Těším se tam a věřím, že to tam znovu zvládneme vítězně,“ řekl Kačor, který v květnu přestoupil do Slavie.
„Hlavně jsem rád, že jsme to dnes zvládli, protože to byl hodně těžký zápas. Musím říct, že jsem byl upřímně trochu překvapený, jakou měli Turci kvalitu. Ne že by byli až tak dobří týmově, ale některé individuality byly skvělé, takže smekám. Samozřejmě kulisa v Turecku je něco neskutečného, diváci je hnali dopředu a byli na koni. Trochu nás ke konci mačkali, ale ukázali jsme skvělý týmový duch. Tím jsme zápas zvládli. Gól mě samozřejmě těší, ale hlavně, že jsme zvítězili,“ mínil Kačor.
Trávník opustil v 81. minutě, vystřídat chtěl už ale dřív. „Byl jsem trochu vyšťavený, takže jsem řekl, že už potřebuju střídat, aby tam šel někdo nový, protože to tak bylo lepší. Myslím si, že jsem čekal 10 minut. Trošku to bylo pro mě těžší, ale naštěstí jsme neinkasovali. Tlak Turků byl obrovský, ale zvládli jsme to. Už jsem doufal při každém přerušení, že to bude. Když jsem šel střídat, oddechl jsem si a byl jsem rád,“ prohlásil Kačor.