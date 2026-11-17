Čeští fotbalisté do 21 let se proti Turecku pokusí stvrdit postup na mistrovství Evropy. Výběr trenéra Michala Bílka bude hájit náskok 1:0 z úvodního zápasu. Přímý přenos sledujte od 16:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Jediný gól v tureckém Rize vstřelil po změně stran Pavel Kačor. Záložník Slavie tím lvíčata výrazně přiblížil ke čtvrté účasti na Euru po sobě a k šesté z posledních sedmi šampionátů. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.
„Měli jsme několik brankových příležitostí, škoda, že jsme nezvýšili na 2:0. I tak jsme ale z Turecka odjeli spokojení. Víme, že je to teprve poločas a vůbec nic to neznamená. Myslím si ale, že jsme udělali důležitý krok k tomu, aby se nám podařilo splnit náš cíl,“ řekl Bílek po pátečním utkání.
V odvetě čeká stejnou bitvu jako v prvním duelu. „Myslím si, že Turecko bude podobné. Atmosféra v Rize byla výborná, bouřlivá. Domácí diváci vytvořili skvělou kulisu a určitě v Hradci bude atmosféra zase na naší straně. Chtěl bych fanoušky pozvat na tohle utkání, protože je rozhodující. Už jdeme opravdu do finále a věřím tomu, že s jejich přispěním to dokážeme a na Euro se podíváme,“ uvedl jednašedesátiletý kouč, který se seniorskou českou reprezentací na mistrovství Evropy 2012 postoupil do čtvrtfinále.
Před odvetou ho trápí zdravotní stav dvou obránců. „Po prvním utkání menší šrámy byly. Filip Lissah v neděli netrénoval, v pondělí šel poprvé. Řekneme si, jak bude moct utkání odehrát. Mikuláš Konečný měl trochu žaludeční problémy, takže měl v neděli také volno. Vzhledem k tomu, že jsme měli trochu problémy se dvěma defenzivními hráči, povolali jsme ještě Honzu Palusku, abychom se nedostali do problémů,“ řekl Bílek. Mužstvu naopak nepomůže osmnáctiletý záložník Sparty Hugo Sochůrek. „Necítil se dobře, jde na něj viróza. Proto nás opustil a odjel domů,“ mínil Bílek.
Lvíčata hrají baráž podesáté, což je rekord. Z předchozích devíti pokusů mladíci šestkrát postoupili na závěrečný turnaj, povedlo se jim to i při minulé účasti v play-off předloni proti Belgii. Také tehdy se odveta odehrála v Hradci Králové.
„Turci nám ukázali, že mají kvalitu. Hlavně po stranách mají hráče, kteří si umějí poradit jeden na jednoho. Jdou velmi přímočaře směrem do brány, posílají hodně dlouhých balonů, takže bude důležité, abychom chytali odražené míče a standardní situace, protože to je velká zbraň. V prvním zápase jsme si se vším poradili téměř výborně a musí tomu tak být i v odvetě,“ řekl Bílek.
Čtveřice úspěšných celků z baráže doplní dvanáctku týmů, které si již zajistily start na šampionátu. Na turnaji se představí devět vítězů kvalifikačních skupin – obhájce Anglie, Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Itálie, Norsko, Portugalsko a Španělsko, nejlepší celek z druhých míst Polsko a hostitelé Albánie se Srbskem.