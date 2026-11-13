Těsnou výhru 1:0 vystřelil české jednadvacítce na půdě Turecka Pavel Kačor, který se trefil na startu druhého poločasu a zúročil narůstající tlak českého týmu. Odveta baráže o postup na Euro do 21 let na je na programu v úterý v Hradci Králové a Lvíčata mají nakročeno ke čtvrté účasti na „malém“ Euru po sobě.
„Je to ubojované vítězství, jsme za něj moc rádi. Výsledek je pro nás strašně důležitý, vůbec to nebylo jednoduché. Turci hráli jednoduchý fotbal, hodně dlouhých přihrávek za nás, ale poradili jsme si s tím dobře. Odpracovali jsme to výborně. Samozřejmě tam byla spousta ztrát, ale to k takovému důležitému utkání patří,“ řekl trenér Česka Michal Bílek v rozhovoru s ČT sport.
První větší šanci si připsali domácí až po více než půlhodině hry. Habesoglu se zbavil Lissaha, z úhlu ještě nezakončil, ale Ilkhan z otočky ano a záložník Bužek vykopl míč z brankové čáry. V závěru úvodního dějství vypálil z dálky kapitán Ilkhan, gólman Koutný však „Lvíčata“ podržel.
Po necelé minutě druhé půle se v obrovské příležitosti po Maškově přihrávce ocitl Škrkoň, jenže ve vápně zasáhl pouze brankáře Ertase. Ten se vyznamenal o chvíli později po Bužkově ráně zpoza šestnáctky.
Vynikající nástup českých mladíků do druhého poločasu zpečetil Kačor, jenž v 48. minutě po rohovém kopu prostřelil Ertase a obstaral jedinou branku zápasu. V Turecku se dvacetiletý záložník střelecky prosadil i před necelým měsícem v dresu Slavie, jíž pomohl k remíze 2:2 na hřišti Fenerbahce Istanbul v utkání Ligy mistrů.
Vzápětí mohl zvýšit Labík, tureckého gólmana však u tyče zastoupil stoper Akcicek, který balon odkopl do bezpečí. V 73. minutě vystřelil Ilkhan, ale Koutný díky spoluhráčům nemusel zasáhnout. Domácí si ještě vytvořili sérii čtyř po sobě jdoucích rohů, z nichž ale nic nevytěžili. Česká jednadvacítka zdolala Turky teprve podruhé z devíti vzájemných zápasů.
„Měli jsme několik brankových příležitostí. Škoda, že jsme nezvýšili na 2:0, ale i tak odjíždíme spokojení, i když víme, že je to jen poločas. Vůbec nic to neznamená. Udělali jsme důležitý krok k tomu, aby se nám cíl povedl. Utkání doma bude opět stejně těžké,“ prohlásil Bílek.
Turecko „21“ – Česko „21“ 0:1 (0:0)
Turecko „21“ – Česko „21“ 0:1 (0:0)
Branka: 48. Kačor. Rozhodčí: Sundberg – Dahl, Mastrup (všichni Dán.). ŽK: Gezek, Ertas, Vural, Karapo – Bužek, Planka, T. Slončík.
Turecko: Ertas – Karapo, Güreler, Akcicek, Ofli (66. Özcan) – Celik (66. Acar), Gezek, Vural (86. Colak) – Usluoglu (86. Kalayci), Habesoglu, Ilkhan. Trenér: Korkmaz.
Česko: Koutný – Lissah (60. Š. Slončík), Konečný, Míček, Labík – Jelínek, Bužek, Kačor (81. Planka) – Šín (70. Pech), Škrkoň (81. Mikulenka), Mašek (81. T. Slončík). Trenér: Bílek.