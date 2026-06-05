Češi se přesunuli do Dallasu. Panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, uvedl Koubek

Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koubka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Český celek v pátek nad ránem středoevropského času v generálce před mistrovstvím porazil v New Jersey Guatemalu 3:1 a absolvoval cestu na základnu. V letadle mužstvo strávilo lehce přes tři hodiny. V texaském městě přivítala tým teplota okolo 30 stupňů Celsia a hodinový časový posun zpět oproti New Yorku.
V sobotu si Koubkův výběr v Dallasu poprvé zatrénuje, úvodní příprava bude otevřená pro veřejnost, jak bývá na velkých turnajích zvykem. Na základně se bude mužstvo připravovat až do středy, kdy se přesune k prvnímu utkání proti Koreji do Guadalajary. Zápas se uskuteční v pátek od 04:00 SELČ.
Vzhledem k třicetistupňovým vedrům v Dallasu zvolil Koubek na tréninky poněkud nezvyklé časy. Mužstvo se zároveň bude muset vyrovnat s vysokou nadmořskou výškou v Mexiku, kde absolvuje hned dva ze tří zápasů ve skupině.
„V Dallasu panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali ještě před prvním zápasem. Věřím, že teploty budou přijatelné. Odpoledne je 35 stupňů Celsia, to je vyloučené,“ uvedl Koubek.
„Potrénujeme, zregenerujeme. Je to ligový denní cyklus, čtvrtek, čtvrtek, neděle, neděle. Metody, jak během týdne postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je,“ nastínil program zkušený kouč, který v minulosti trénoval řadu českých klubů.
Jeho svěřenci budou k jednotlivým zápasům na turnaji z Dallasu létat. Po úvodním utkání v Guadalajaře se představí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu A uzavřou soubojem s domácím Mexikem v tamní metropoli.
Do vyřazovací fáze projdou první dva celky a osmička nejlepších mužstev z třetích míst. Český tým se zúčastní světového šampionátu teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech.