Budeme se snažit nezklamat, ujistil Nedvěd po setkání s velvyslancem

Blížící se mistrovství světa ve fotbale bylo hlavním tématem setkání velvyslance České republiky Miloslava Staška s generálním manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem a trenérem Miroslavem Koubkem v sídle generálního konzulátu v New Yorku.
„Pro mě je taková událost srdcovou záležitostí. Pocházím z Plzně, v mládí jsem fotbal hrál. Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek jsou naši hrdinové a jsem rád, že je na půdě generálního konzulátu můžeme přivítat,“ uvedl Stašek, na jehož pozvání se schůzka uskutečnila.
Reprezentaci ujistil o maximální podpoře po dobu celého turnaje. Avizoval také mimořádnou podporu početné české komunity v Dallasu, kde bude mít tým během šampionátu svoji základnu.
Právě nedaleko New Yorku, v Morristownu, se český tým připravuje na generálku s Guatemalou, kterou odehraje v pátek nad ránem středoevropského času.
„Poznali jsme, že očekávání směrem k turnaji jsou vysoká. Budeme se snažit nezklamat,“ řekl Nedvěd s úsměvem.
Sochůrek bude druhým nejmladším hráčem MS, Koubek druhým nejstarším trenérem
Český záložník Hugo Sochůrek, který v neděli oslaví 18. narozeniny, bude druhým nejmladším účastníkem MS, Koubek naopak bude v 74 letech druhým nejstarším koučem po Dicku Advocaatovi, který povede Curacao.
Prvního závěrečného turnaje se 48 týmy se zúčastní rekordních 1248 hráčů, 891 z nich zažije premiéru na světovém šampionátu.
Česká skupina A bude mít ve svém středu dva nejmladší účastníky šampionátu. Zatímco Sochůrkovi bude v době začátku mistrovství už 18 let, mexický ofenzivní záložník Gilberto Mora dosáhne plnoletosti až v říjnu. Třetím nejmladším účastníkem turnaje bude německý talent Lennart Karl. Celkem 22 hráčů nedosáhne na začátku šampionátu 11. června 20 let.
Role nejstaršího hráče připadne třiačtyřicetiletému skotskému brankáři Craigu Gordonovi. Hned za ním je Cristiano Ronaldo, který v únoru oslavil 41. narozeniny. Historicky nejlepší střelec reprezentačních výběrů se představí už na šestém světovém šampionátu stejně jako mexický brankář Guillermo Ochoa a další legenda Lionel Messi, jenž bude s Argentinou obhajovat zlato.
Nejstarší tým na mistrovství vyslala Panama s věkovým průměrem přesně 30 let, naopak nejmladší je výběr Pobřeží slonoviny, jehož hráčům v nominaci je průměrně 25,35 roku. Český celek má věkový průměr těsně nad 27 lety. Roli nejstaršího hráče Koubkova mužstva bude plnit pětatřicetiletý Vladimír Darida, jenž se vrátil do reprezentace v březnu v úspěšném play-off.
Ronaldo má na kontě vedle suverénně nejvyššího počtu reprezentačních branek (226) i největší počet startů (143), v obou ukazatelích za ním figuruje Messi (198/116). Z českého týmu dosud nejvíce zápasů za národní celek odehrál nedávný kapitán Tomáš Souček – 89, nejlepším střelcem je Patrik Schick s 25 góly.
Po březnovém postupu národního mužstva na šampionát se zdálo, že Koubek se v 74 letech stane nejstarším trenérem historie mistrovství světa. O primát ho ale nakonec připraví osmasedmdesátiletý Nizozemec Advocaat, který se vrátil na lavičku Curacaa. Portugalec Carlos Queiroz se jako teprve druhý kouč v historii zúčastní pěti světových šampionátů po sobě, tentokrát povede Ghanu.
Šestice zemí se bude na šampionátu spoléhat výhradně na hráče, kteří působí v zahraničních klubech. Kapverdy, Kongo, Curacao, Senegal, Uruguay a Pobřeží slonoviny nemají v šestadvacetičlenné nominaci ani jednoho zástupce z domácích soutěží. Naopak Katar a Saúdská Arábie vyslaly na turnaj shodně po 25 hráčích z tamních lig.
Nejvíce zástupců bude mít na šampionátu Manchester City, barvy anglického vicemistra hájí 19 účastníků. Osmnáctka fotbalistů hraje za Bayern Mnichov, deset členů pražské Slavie do svého výběru zvolil trenér Koubek.
Sedmičku zástupců bude mít na turnaji Viktoria Plzeň, vedle Čechů Lukáše Červa, Denise Višinského a Alexandra Sojky ještě Ghaňana Princeho Adua, Bosňana Amara Memiče, Iráčana Merchase Doskiho a rakouského gólmana Floriana Wiegeleho.