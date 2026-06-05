Češi v generálce porazili Guatemalu 3:1, rozhodl Chorý

Reprezentace v poslední přípravě před mistrovstvím světa porazila v New Jersey Guatemalu 3:1. Výběr trenéra Miroslava Koubka poslal v 11. minutě do vedení Patrik Schick, ještě do poločasu srovnal William Fajardo. V 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý, který nastoupil poprvé od vyřazení z kádru Slavie po vyloučení v ligovém derby. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský.
Koubek nasadil základní sestavu, která by se již měla blížit té, v níž jeho tým vstoupí do šampionátu. Ze zahajovací jedenáctky proti Kosovu zůstala pouze trojice stoperů v čele s kapitánem Krejčím, do hry se dostaly opory Schick, Šulc, Provod či Souček.
Český celek na poloprázdném stadionu, kde měli převahu soupeřovi fanoušci, podle očekávání od úvodu diktoval tempo. V 11. minutě Guatemalci přišli o míč a favorit po přečíslení otevřel skóre.
Schick si před vápnem navedl balon na levou nohu a přesným pokusem k tyči překonal Morána. Nejlepší střelec v české nominaci si připsal 26. gól za reprezentační „áčko“.
Guatemalci bránili v hlubokém bloku, ale když vyrazili do rychlého protiútoku, byli velmi nebezpeční. Ve 20. minutě Rosales sám před Kovářem o kousek minul, o chvíli později český brankář vyrazil Herrerovu střelu z úhlu.
Poté Chaloupek předvedl nedůraznou malou domů, Kovář však před dobíhajícím soupeřem stihl zasáhnout. Na konci 40. minuty už středoamerický celek, který nikdy nepostoupil na mistrovství světa, po dalším nedorozumění v české defenzivě srovnal.
Chaloupek se znovu nedohodl s Kovářem, gólmanovi balon vypadl před šestnáctku a Fajardo přízemním pokusem trefil opuštěnou branku.
Koubek do druhého poločasu čtyřikrát vystřídal, na trávník přišli čerství Holeš, Zelený, Darida a Hložek. Tři minuty po pauze mohl vrátit českému mužstvu vedení Schick, odražený balon však poslal nad.
Po hodině hry poslal Koubek na trávník dalších šest nových hráčů, z původní základní sestavy zůstal jen gólman Kovář. Guatemalcům začaly pomalu docházet síly a český celek první vzájemný duel v samostatné historii nakonec zlomil na svou stranu.
V 72. minutě nacentroval z pravé strany Douděra a spolupráci dvou hráčů vyřazených po derby z kádru Slavie zakončil přesnou hlavičkou Chorý. Nejlepší střelec uplynulé sezony české ligy se v reprezentačním „áčku“ prosadil posedmé.
Vzápětí mohl z ojedinělé protiakce znovu srovnat střídající Ordóňez, přízemním pokusem zpoza vápna jen těsně minul. V 79. minutě při rozehrávce utekl gólmanu Moránovi balon a napadající Višinský jej ve skluzu snadno dostal do sítě. Při druhém startu za národní A-mužstvo poprvé skóroval.
Poté ještě vychytal zblízka aktivního Chorého guatemalský brankář. Čechy to však už moc mrzet nemuselo, neporazitelnost protáhli na šest utkání.
Český celek navázal na nedělní triumf 2:1 nad Kosovem v Praze na Letné a pod Koubkem neprohrál ani čtvrtý zápas. V březnu po vítězstvích v penaltových rozstřelech uspěl v play-off o mistrovství světa proti Irsku a Dánsku.
Národní tým se po duelu s Guatemalou přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou.
Česko – Guatemala 3:1
Česko – Guatemala 3:1
Branky: 11. Schick, 72. Chorý, 79. Višinský – 40. Fajardo. Rozhodčí: Lauziere (Kan.) – Cortez-Elliott (USA), Raymondová (Kan.). ŽK: Hernández (Guatemala).
Česko: Kovář – Chaloupek (46. Holeš), Hranáč (62. Zima), Krejčí (46. Zelený) – Coufal (62. Douděra), M. Sadílek (46. Darida), Souček (62. Červ), D. Jurásek (62. Sojka) – Provod (62. Višinský), Šulc (46. Hložek) – Schick (62. Chorý). Trenér: Koubek.
Guatemala: Morán – Herrera, Hernández, Samayoa, Pinto, Morales – Santis (60. Evans), Franco, Rosales (80. Castellanos), Fajardo (60. Escobar) – Méndez (60. Ordóňez). Trenér: Tena.