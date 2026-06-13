VAR a nová pravidla v akci: Trocha zmatku, záměna identity a potrestaný simulant

Američané oslavují velké vítězství 4:1 nad Paraguayí. Do fotbalových dějin se kromě těch gólových zapsal ještě jeden moment. První zásah VAR na mistrovství světa, který rozhodl o změně v udělení žluté karty a určil jiného viníka přestupku.
Domácí vedli v té době už 3:0. Po zákroku Tima Reama na Miguela Almiróna u základní čáry však nastal mírný zmatek. Ostřílený sudí Danny Makkelie odpískal faul, udělil americkému hráči žlutou kartu a nechal rozehrát přímý kop proti americké brance.
Poté však nečekaně zastavil hru a začal komunikovat s videorozhodčím. Po přezkoumání řekl všem na stadionu jednoduše: „Po kontrole je zřejmé, že ke kontaktu nedošlo. Útočník Paraguaye simuloval. Následovat bude žlutá karta a volný kop.“ Almirónovi zůstal v obličeji jen údiv.
Diváci tak byli svědky vůbec prvního zásahu VAR v rozhodnutí o chybné identitě na mistrovství světa.
FIFA zavedla pro turnaj řadu změn pravidel, přičemž šéf rozhodčích Pierluigi Collina požádal o jednu z nich konkrétně kvůli záměně totožnosti. Pravidlo říká, že pokud je hráč vyloučen nebo dostal žlutou kartu, ale faul se ve skutečnosti dopustil soupeřův tým, může být rozhodnutí změněno.
Sudí Makkelie povolili před konzultací s videem restart hry, což zmátlo fanoušky, protože jakmile je hra obnovena, obvykle ji nelze zastavit. „Nechali je zahrát přímý kop, což bylo bizarní, ale jednoznačně správné rozhodnutí,“ komentoval pro BBC sport Bývalý obránce Evertonu a Walesu Ashley Williams. „Je to poprvé, co to vidíme, ale je to fér,“ dodal.
„Fantastická reakce VAR. Tohle je přesně ta pomoc rozhodčímu, aby to hřiště ovládli,“ uvedl expert ČT sport David Kobylík.