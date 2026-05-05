Kovařík končí, komisi rozhodčích nově povede Španěl Clos

Novým předsedou komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) se od nové sezony stane Španěl Carlos Clos Gómez. Třiapadesátiletý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po třech letech ve funkci končí. Close drtivou většinou schválil výkonný výbor FAČR a dohodl se s ním na roční smlouvě s dvouletou opcí.
Kovařík šéfoval komisi rozhodčích po rezignaci Radka Příhody od léta 2023. Po této sezoně mu vyprší smlouva a vedení asociace se rozhodlo, že ji s bývalým prvoligovým sudím neprodlouží. Clos má jednotnou podporu ze strany ligového výboru Ligové fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
„Probíhala jednání s oběma kandidáty, s panem Kovaříkem a panem Gómezem. Chtěl bych panu Kovaříkovi moc poděkovat za práci, která ještě dále trvá a bude pokračovat do 30. června. Mnohdy je to tvrdá dřina pod velkým presem, stresem, je tam spousta emocí. Na druhou stranu si myslím, že přišel čas na to, abychom zkusili navázat na to dobré, co se udělalo, a zároveň přišli se změnou,“ řekl předseda asociace David Trunda.
„Abychom využili možnost poskládat profesionální komisi a rozvíjet rozhodcovství napříč celou pyramidou. Padala různá jména, věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom vybrali správně. Cítili jsme, že je čas na změnu, rozhodly rozvoj, profesionalita a celková koncepce ze strany pana Gómeze,“ podotkl Trunda.
Clos už od konce loňského roku vypomáhal FAČR jako poradce delegovaný ze strany UEFA. Bývalý sudí, který řídil elitní zápasy španělské ligy i utkání mezinárodních soutěží, figuroval mezi roky 2009 až 2017 na listině FIFA. Po aktivní kariéře se specializuje na systém VAR.
Španěl bude třetím cizincem v čele českých sudích. V letech 2016 až 2018 vedl komisi Polák Michal Listkiewicz, před nástupem Příhody v létě 2021 byl půl roku šéfem Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira.
„Jsem nadšený, že jsem na startu nového projektu. Za těch pár měsíců jsem poznal všechny rozhodčí v prvních dvou ligách. Slibuju, že udělám to nejlepší, co umím, abychom se pokusili rozhodčí ještě dále zlepšovat. Je třeba poděkovat předchůdci Liboru Kovaříkovi, pod jehož vedením se činnost sudích zlepšovala. Budeme se snažit minimalizovat chyby,“ řekl Clos.
Vedle Close bude v nově složené komisi působit coby místopředseda Tomáš Bárta, zástupce a výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
Jména zbylých tří členů by měla oznámit FAČR v červnu po dalším výkonném výboru. Končící předseda Kovařík nabídku pokračovat dále v komisi pod Closovým vedením odmítl.
Trunda popřel, že by při rozhodování o změně v čele sudích hrály roli i události z posledních týdnů. Ve víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby udělali arbitři včetně videorozhodčích tři výrazné chyby.
Předseda Kovařík se zase objevil v policejních odposleších, jak si telefonuje s karvinským primátorem Janem Wolfem, který je v aktuální korupční kauze podezřelý z ovlivňování zápasů slezského celku. Končící šéf sudích upozornil, že je běžnou praxí, že rozebírá zápasy s předem určeným zástupcem jednotlivých klubů.