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Češi jsou už v Atlantě, kde je čeká duel s JAR


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport, FAČR
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Češi se přesunuli do Atlanty, kde se utkají s JAR
Zdroj: ČT sport

Čeští reprezentanti se ze základny u Dallasu přesunuli do Atlanty. V metropoli Georgie se ve čtvrtek střetnou v druhém vystoupení na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Přímý přenos utkání s předzápasovým programem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 16:45.

Český celek během turnaje trénuje v Mansfieldu u Dallasu a k zápasům létá. Na rozdíl od úvodního utkání na šampionátu v Guadalajaře proti Koreji (1:2) se tentokrát hráči nemusejí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou, stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Oproti Dallasu čekal mužstvo hodinový časový posun směrem dopředu.

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Karel Poborský a Michal Kadlec o náročném cestování týmu a stadionu v Atlantě
Zdroj: ČT sport

Koubkův tým si před polednem tamního času v Atlantě zatrénuje, předzápasová příprava se stejně jako v Guadalajaře odehraje mimo hlavní stadion. Na něm pak o tři a půl hodiny později vystoupí na tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek a kapitán Ladislav Krejčí. Zápas má výkop ve čtvrtek v 18:00 SELČ, tedy v pravé poledne tamního času.

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Sestřih utkání Jižní Korea – Česko
Zdroj: ČT sport

Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit. Do vyřazovací fáze projdou první dva týmy z každé skupiny a nejlepší osmička z třetích míst. Základní část Koubkův výběr zakončí proti favorizovaným Mexičanům v tamní metropoli.

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Zdroj: ČT sport

„Z úvodního utkání Jihoafrické republiky s Mexikem jsem viděl jen kousek, protože jsme byli na procházce. Poté jsem šel před naším zápasem spát, což dělám vždy. Určitě to bude těžký zápas,“ citoval web FAČR obránce Vladimíra Coufala. „Musíme se dívat na sebe, musíme zlepšit výkon s míčem a víc si věřit. Musíme být soudržní, zodpovědní a položit život za to, aby se míč nedostal do naší branky. Pak věřím, že to zvládneme a nebudeme se muset ohlížet na soupeře,“ doplnil třiatřicetiletý zadák Hoffenheimu.

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