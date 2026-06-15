Český zápas proti JAR odpíská Američanka Pensová

Souboj české reprezentace s Jihoafrickou republikou bude druhým v historii mistrovství světa fotbalistů, který odřídí ženská rozhodčí. Po Francouzce Stéphanii Frappartové, která před čtyřmi lety v Kataru pískala duel Kostarika – Německo, se dočká americká sudí Tori Pensová. Přímý přenos s předzápasovým programem utkání Česko – JAR sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve čtvrtek od 16:45.
Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích na hřišti, asistentkami Pensové budou její americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová. Čtvrtým sudím u laviček bude muž, a to novozélandský sudí Campbell-Kirk Kawana-Waugh.
Pensová patří k elitním ženským rozhodčím. Devětatřicetiletá sudí narozená ve Stuartu na Floridě v roce 2023 jako první Američanka řídila finále ženského mistrovství světa, v němž Španělsko porazilo Anglii 1:0.
Mezi hlavními rozhodčími na probíhajícím šampionátu v Americe je Pensová jednou ze dvou žen společně s Mexičankou Katiou Garcíaovou.
„Je to něco, o čem jsem snila už dávno. Vůbec jsem ale nepomýšlela na to, že je to možné. Být tady na mistrovství světa, na tomhle jevišti, je neuvěřitelná výsada,“ uvedla Pensová před šampionátem pro FIFA.
S pískáním začala ve 14 letech po boku svých starších bratrů, na listině FIFA figuruje od roku 2021. Je vdaná za dlouholetého rozhodčího MLS, mají tři dcery. Během vyřazovací fáze na šampionátu v Americe oslaví 40. narozeniny.
Frappartová před čtyřmi lety v Kataru asistovala u vítězství Německa nad Kostarikou 4:2. Při premiéře ženské rozhodčí na světovém šampionátu mužů byla velmi shovívavá, při zápase udělila pouze jednu žlutou kartu.
Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1:2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit.