Škoda. Ale žijeme, poznamenal Krejčí. Koubek hodnotil výkon po remíze pozitivně

Českému týmu se proti Jihoafrické republice vydařil vstup do utkání. Po čtvrthodině už to tak slavné nebylo, Jihoafrická republika převzala iniciativu a nakonec po proměněné penaltě dokázala srovnat, a výrazně tak umenšit mužstvu trenéra Miroslava Koubka postupové šance. Kouč viděl ve hře hodně pozitiv, kapitán Ladislav Krejčí připustil, že v závěru chyběly síly.
„Mísí se to ve mně,“ prohlásil v první reakci po utkání český kapitán. „Slušný úvod, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, nebáli jsme se hrát, i z toho vzniklo plno šancí a gól,“ doplnil.
Šance Patrika Schicka, pak rychlá akce zprava po dlouhém autu a Sadílkova trefa po Sojkově chytrém přiťuknutí. Odvíjelo se to od úvodu nadějně, ale pak se Češi stáhli a Jihoafričané tvořili hru.
„Výkon hodnotím pozitivně. Hráli jsme s mužstvem, které je mimořádně dobré na balonu. Mají skutečně šikovné hráče,“ poznamenal ve velmi pozitivním tónu trenér Koubek.
Po změně stran se Češi dostali po standardních situacích k dalším příležitostem, leč Schick ani Krejčí pojistku nepřidali. „Věděli jsme, co nás čeká, že nebudeme úplně dominovat. Ale začali jsme dobře, dali jsme branku. Měli jsme ještě aspoň čtyři pět velmi dobrých šancí, skoro vyložených. Tam jsme si utkání ztratili, když potom následně přišel nešťastný penaltový moment. Měli jsme aspoň na dva góly,“ shrnul Koubek a vyzdvihnul bojovnost týmu.
Ve druhém poločase Jihoafričané hráli aktivně, Češi se stáhli do hlubokého bloku a nepouštěli protivníka k výraznějším příležitostem. Jenže přišel nešťastný nástřel Šulcovy ruky v pokutovém území. Vyrovnáno, na zvrat už nebylo.
„Začali jsme hrát jednodušeji a dostali jsme je do hry. V závěru zápasu bohužel nebyly síly,“ připustil Krejčí.
Cíl je jasný. K postupu je potřeba vyhrát nad domácím Mexikem. Nic jednoduchého, na druhou stranu z českých reakcí vyznívalo odhodlání.
„Je krásné, že si můžeme zahrát na mistrovství světa v zápase o všechno,“ snažil se vidět pozitiva Lukáš Červ. Škoda, ale žijeme, shrnul lakonicky Krejčí. „Uděláme opatření, strategii. Ano, stále žijeme,“ potvrdil kapitánova slova i trenér Koubek.