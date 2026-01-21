Předposlední kolo Evropské ligy čeká ve čtvrtek svěřence Martina Hyského. Plzeňský kouč věří, že i přes roli outsidera jeho Viktoria dokáže s Portem vybojovat dobrý výsledek. Padesátiletý trenér od duelu očekává hru plnou nervů i kvalitního fotbalu.
Čeká nás trochu hra nervů, vyhlíží Hyský duel s Portem
Západočeši chtějí udržet neporazitelnost v soutěži a pojistit si postup do vyřazovacích bojů. Definitivu by jim dalo vítězství. Porto dosud v soutěži jen jednou prohrálo a se čtyřmi vítězstvími a remízou uzavírá první osmičku. „Je to pro nás výzva. Porto je komplexní tým, velmi silný. Mají kvality na Ligu mistrů,“ předeslal Hyský.
Plzeň je po podzimu na 14. místě tabulky se ztrátou tří bodů na dvojnásobného vítěze Ligy mistrů či jejího předchůdce PMEZ. „Porto je favoritem zítřejšího zápasu. Ale my jsme doma, taky máme velmi kvalitní tým a hráče s patřičnou mentalitou. Věřím, že zítra udělají vše pro dobrý výsledek. Těším se na utkání. Myslím, že nás čeká trochu hra nervů, věřím v dobrý výsledek,“ uvedl kouč Viktorie.
Mužstvo se pro čtvrteční duel musí vyrovnat s řadou absencí. „Máme na zítra v kádru 18 hráčů do pole plus tři gólmany. Obránci Havel i Spáčil jsou v pořádku a připravení hrát,“ řekl Hyský.
Problém má s obsazením středu obrany. Disciplinární tresty vyřadily ze hry Václava Jemelku a Sampsona Dweha. Na marodce je Jan Paluska a další obránci Dávid Krčík s Adamem Kadlecem stejně jako ostatní zimní posily nemohou nastoupit, neboť nefigurují na soupisce pro ligovou fázi.
V generálce naskočili na stoperu netradičně Merchas Doski s Karlem Spáčilem, což bude zřejmě řešení i proti Portu. „Věděli jsme o naší situaci dopředu. Odchod Markoviče (do Slovanu Bratislava) nebyl plánovaný, ale nebyl zdravotně v pořádku, stejně by zatím hrát nemohl. Snažíme se najít nejlepší řešení. Myslím, že jsme ho našli, že hráči, kteří tam zítra nastoupí, jsou na to připravení,“ věří kouč.
Zkušeného zadáka Milana Havla čeká proti Portu rozlučka s Viktorií, po utkání se přesune do Bohemians 1905. „Milan je skvělý kluk i hráč, za celou dobu v Plzni předvádí výborné výkony. Rozhodl se sám, že v naší situaci nás opustí. Na zítra s ním počítám, nebudu prozrazovat, jestli od začátku, nebo ne. Přeju mu, aby se důstojně rozloučil s Plzní, takový typ člověka jako Milan si to zaslouží,“ zdůraznil Hyský.
Viktoria na pohárovou soupisku dopsala čtyři mladíky z B-listu – Adama Nováka, Jakuba Chalupu, Petra Kubína a Daniela Suchého.