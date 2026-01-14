Svetozar Markovič dal Plzni sbohem po necelých dvou letech. Srbský obránce zamířil do bratislavského Slovanu, s nímž se dohodl na smlouvě na 4,5 roku. Naopak dvaadvacetiletý záložník Alexandr Sojka prodloužil kontrakt do roku 2029.
Markovič opouští Plzeň, nově bude hrát za Slovan Bratislava
Bývalý mládežnický reprezentant Srbska už nebyl na soustředění s Viktorií ve španělském Benidormu a měl svolení k odchodu. Pod trenérem Miroslavem Koubkem patřil Markovič mezi stabilní členy základní sestavy, z níž ale postupně vypadl.
„Svetozar odvedl za necelé dva roky pro náš klub kvalitní služby. Splnil, proč tehdy do Viktorky přicházel. Nyní jsme se ale rozhodli jít jinou cestou, do obrany jsme přivedli nové hráče, a dali mu tedy svolení k transferu. Přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal na konto hráče, jenž do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče.
Markovič odehrál za Viktorii celkem 50 zápasů na domácí i evropské scéně, v nichž si připsal dva góly. V české lize má bilanci 28 zápasů a jednu vstřelenou branku. Slovenský mistr ho vítá jako významnou posilu do defenzivní formace.
„Jsem velmi rád, že se nám Svetozara konečně podařilo získat. Říkám konečně, protože už jsme se o to několikrát pokoušeli. V minulosti jsme o něm jednali s Partizanem, nyní s Viktorií Plzeň. Mám velkou radost, že jsme dospěli k dohodě o přestupu,“ řekl generální ředitel nejúspěšnějšího slovenského klubu Ivan Kmotrík mladší.
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Muhamed Tijani (Olomouc NH), David Jurásek (Benfica Lisabon)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H), Andres Dumitrescu (Petrolul Ploješť / Rum.)
Sparta Praha
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav), Joao Grimaldo (Partizan Bělehrad)
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Kevin-Prince Milla (Dukla H)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Dominik Ťapaj (Ružomberok), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH), Patrik Hrošovský (Genk)
Odešli: Milan Havel (Bohemians), Martin Jedlička (Ostrava H), Rafiu Durosinmi (Pisa), James Bello (Táborsko H), Svetozar Markovič (Slovan Bratislava)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense / Por. NH), Nino Milič (Domžale/Slovin.) Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH), Haris Berbič (Borac Banja Luka / Bos.)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Přišli: Marko Regža (FC Riga)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje/Slovin.), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu, Muhamed Tijani (oba Slavia NH), Radim Breite (Artis Brno)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
Odešli: Zviad Načkebija (konec smlouvy)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Tomáš Zlatohlávek (Ostrava), Emmanuel Fully (Slavia H)
Odešli: Yehor Tsykalo (Stal Mielec / Pol.)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia H), Tobias Boledovič (Slavia), Jiří Hamza (Slovácko)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Ostrava)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec), Vlasij Sinjavskij (Ostrava)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice), Matyáš Vojta (Sparta)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H), Kevin-Prince Milla (Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko), Štěpán Šebrle (Žižkov H)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Abdallah Gning (Karviná), Martin Jedlička (Plzeň)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), David Lischka (Bohemians), Jorgos Kornezos (konec smlouvy)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno), Kim Sung-pin (Pučchon/Kor.), Jiří Hamza (Pardubice)
„Získáváme hráče, jehož máme dlouho a důkladně nasledovaného. Vyztuží nám střed obrany a zároveň přichází ve velmi dobrém fotbalovém věku. Na podzim hrál za Plzeň těžké evropské zápasy, má zkušenosti z mezinárodního fotbalu a ví, co je to působit v klubech, které mají nejvyšší cíle,“ dodal.
Markovič si v posledním ligovém zápase s Duklou zranil rameno, kvůli tomu by zřejmě nebyl Plzni k dispozici pro lednový start Evropské ligy proti Portu. „Přicházím do největšího klubu na Slovensku, který hraje na krásném stadionu a má skvělé fanoušky. Vím, že očekávání jsou tady vždy nejvyšší, na to jsem však zvyklý z působení v Partizanu, Olympiakosu či Plzni. Těším se na novou výzvu,“ řekl stoper.