Miroslav Koubek už má jasno o kapitánovi, prozradit jej ale zatím nechtěl. Dotyčný hráč už o tom ale ví. Nový lídr národního týmu převezme pásku po Tomáši Součkovi, a to zřejmě na delší dobu.
Koubek: Jméno kapitána se jako první dozvědí hráči, on sám už to ví
Pozice kapitána národního celku se řeší od posledního utkání v listopadu proti Gibraltaru. Vedení FAČR potrestalo Součka odebráním pásky oficiálně na jeden zápas za chování mužstva, které po výhře 6:0 v Olomouci nešlo na tradiční děkovačku ke „kotli“ nejvěrnějších fanoušků. Změna by ale nakonec měla být trvalejší.
„O pozici kapitána už máme rozhodnuto, ale nepovíme ho. Pořád platí, že se to jako první dozvědí hráči. A já jsem se s hráči ještě nesetkal,“ řekl Koubek, který převzal národní mužstvo po Ivanu Haškovi, jenž skončil po říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci na Faerských ostrovech.
„Samotný hráč už to ví, to nebudu rozporovat. Jestli to bude na delší dobu? Asi jo. Měnit kapitána po jednom zápase jako fusekle, to není úplně optimální. Delší doba znamená více zápasů,“ doplnil Koubek.
Média spekulovala, že mezi možnými kandidáty na kapitána byli obránci Ladislav Krejčí mladší a Tomáš Holeš či záložníci Lukáš Provod s Vladimírem Daridou, který se na baráž po téměř pěti letech vrací do reprezentace. Pásku měl už v minulosti.
Rozhodování o novém kapitánovi nebylo podle vedení reprezentace složité. „Já jsem u týmu trochu déle než trenér. Nějak jsem navnímal situaci v týmu. Cítím, jak tým funguje. Kdo je lídr, jak se k tomu kdo staví. Takže to rozhodnutí bylo celkem jednoduché a jednoznačné,“ řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který se role ujal v létě.
„Bylo to společné rozhodnutí. Nebyly to nějaké hlasovací lístky, jak se do dělalo v dobách minulých. My jsme rozhodli, kdo bude kapitánem a kdo zástupcem, těch může být víc. S těmi nejpřednějšími kandidáty proběhla konzultace. Nestavíme to tak, že kapitán je všemohoucí osoba, která je rozhodující. Musí tam být chytří, inteligentní lidé, kteří tým vedou. Jedinec na to nestačí,“ doplnil Koubek.
Český celek v semifinále play-off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.