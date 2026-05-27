Byl to gól blbec a štve mě doteď, vzpomínal Kouba na stříbrné finále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Před třiceti lety stál v české brance ve finále mistrovství Evropy proti Německu. Nyní si tento stříbrný úspěch připomíná na akci Pocta legendám v Říčanech, kde se mimo jiné sešly také legendy zlatého triumfu z Bělehradu (1976). Bývalého brankáře Petra Koubu dodnes rozhodující gól ze šampionátu z Anglie mrzí, radost mu přesto dnes dělají jeho nástupci.

Kouba žije spíš přítomností. „V mé fotbalové historii moc nepátrám a nevyžívám se ve sledování historických zápasů,“ uvedl. Stříbrné Euro 1996 je výjimkou. „Finále evropského šampionátu je zážitek sám o sobě. My to měli navíc ve Wembley, chrámu fotbalu, který jsme jako děti hltali, takže to musím vyzvednout. Největší okamžik a vzpomínka, která člověka hned napadne,“ řekl Kouba.

Skóre otevřel Patrik Berger z penalty a český tým sahal po senzaci. Nakonec však finále v prodloužení rozhodl tehdy nově zavedený zlatý gól Olivera Bierhoffa na 1:2 po tečované střele. „Štve mě doteď. Byl to gól blbec, jak se říká. Všichni gólmani, kteří někdy v brance stáli, tak vědí, že takové padají na tréninku, v zápasech. Nám to tam bohužel spadlo ve finále, v nejdůležitějším utkání kariéry. Jsem pořád smutný, že jsme to nedotáhli, ale nějak s tím žiju, no,“ uvedl s trpkým úsměvem.

Kouba svoje umění předává dalším talentům

Kouba je dlouholetým trenérem brankářů české reprezentace do 21 let a má blízko i k prvnímu týmu. V nominaci na mistrovství světa jsou gólmani Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. „Mám vnitřní radost, že to jsou všechno brankáři, kteří prošli výběry do 21 let. Snad jsme trochu pomohli, aby se dostali na nejvyšší úroveň,“ řekl Kouba.

Kovář a Horníček šli výkonnostně hodně nahoru. „Znám je, vím, co v nich bylo, když byli mladší. Šlo jen o to, aby potenciál dotáhli do konce. Je tam spousta úskalí, ale oni to zvládli a jsou tam, kde jsou.“

Gólman vicemistrů Evropy je přesvědčený, že česká reprezentace se bude i nadále spoléhat na svou vyhlášenou brankářskou školu. „Některé ročníky jsou slabší, některé talentově výraznější, ale celkově pak má áčko vždycky z čeho vybírat. Podstatné je, aby kluci pravidelně chytali. Vždycky jim radím, vezměte klidně nižší soutěž, ale ať máte herní praxi. Když je vám 19, musíte ji mít,“ vyzdvihl Kouba.

V Říčanech se těšil zájmu nejmladší generace. „Brankář je u nás specifický oblíbený post. Podepisoval jsem tady spoustu dresů mladým klukům, kteří říkali, že milují být v brance. Tak doufám, že my trenéři jim v tom budeme nápomocní a dostaneme je tam, kam chceme. To znamená co nejvýš,“ usmál se.

