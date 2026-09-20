Fotbal

Budoucí český reprezentant Naderi rozhodl glasgowské derby


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalová reprezentace čeká až se vyřídí všechny náležitosti, aby mohl Ryan Naderi obléknout český dres. Že by mohl pomoci, opět naznačil i v největším skotském derby, které třiadvacetiletý německý rodák rozhodl jediným gólem zápasu, v němž Rangers porazili Celtic 1:0.

Celtic v 7. kole poprvé v sezoně ztratil body a vede skotskou ligu před Rangers už jen o dva body. Naderiho tým po úvodní remíze a porážce vyhrál v lize popáté za sebou.

Bezmála dvoumetrový útočník rozhodl o výsledku ve 33. minutě. Po rohovém kopu Rangers se za vápnem opřel do odraženého míče korejský záložník Kim Min-su, jeho střelu gólman Sinisala pouze vyrazil před sebe, kde se nejlépe zorientoval Naderi a pohotově poslal míč do odkryté branky.

V této sezoně to byla jeho čtvrtá soutěžní trefa – o vítězství 1:0 rozhodl i proti Motherwellu a také v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy proti Jablonci.

Naderi by se měl v dohledné době stát členem českého národního týmu. Podle generálního manažera národního týmu Pavla Nedvěda aktuálně Fotbalová asociace ČR vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby syn české matky a bulharského otce mohl reprezentovat.

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