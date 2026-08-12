Denia s Amem poznávají české kluby i zázemí. Jsme nadšení, přiznává reprezentační kouč

Nový trenér české fotbalové reprezentace, Španěl Santi Denia, se do své role s asistentem Pablem Amem chce dostat co nejlépe. I proto společně vyrazili prozkoumat prostředí českých klubů včetně hráčů, zázemí i fanouškovské základny. Z dosavadních poznatků si podle rozhovoru pro web Fotbalové asociace ČR odnáší samé pozitivní dojmy.
Denia na konci července nahradil Miroslava Koubka, který po nevydařeném vystoupení na mistrovství světa skončil. S FAČR se domluvil na dvouleté smlouvě s opcí na další dva roky.
„Postupně poznáváme herní styl jednotlivých týmů, trenéry i kluby. Mluvili jsme také s trenéry mládežnických reprezentací a poznáváme atmosféru na stadionech, která je podle mě fantastická. Podpora fanoušků je neuvěřitelná a také zázemí a infrastruktura jsou na velmi dobré úrovni. Ze všeho, co jsme zatím měli možnost poznat, jsme nadšení,“ řekl Denia.
Především cítí důvěru předsedy FAČR Davida Trundy a generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda. „Máme jasnou představu, jakým směrem bychom se chtěli vydat. Zároveň ale víme, že všechno musí jít krok za krokem. Jak říká můj parťák Pablo, nemůžeme sem přijít jako slon do porcelánu. Nejdříve musíme pochopit český fotbal, jeho mentalitu a profil českého hráče. Víme, jakou cestou chceme jít, ale musíme dobře poznat prostředí, ve kterém ji chceme rozvíjet,“ uvedl někdejší hráč Atlética Madrid.
Seznamuje se i s českou nejvyšší soutěží. „Je to velmi silná liga, především po fyzické stránce. Hraje se v ní ve vysokém nasazení a je tu hodně osobních soubojů, takže hráči ze sebe musí vydat maximum. Překvapilo nás také, jak často se týmy spoléhají na osobní bránění a souboje jeden na jednoho. Celkově si ale myslím, že úroveň české ligy je velmi dobrá,“ prohlásil Denia.
Dvaapadesátiletý trenér ovládl s mládežnickými výběry rodné země mistrovství Evropy do 17 let (v roce 2017) i do 19 let (2019). Předloni dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži. „Máme za sebou mnoho let zkušeností z působení ve španělské federaci a konkrétní představu o způsobu práce, které věříme. Tu ale musíme přizpůsobit českému prostředí tak, abychom dokázali z hráčů dostat maximum,“ uvedl Denia, který má jako hráč na kontě dva starty za seniorský národní tým.
V minulosti spolupracoval s De la Fuentem. Trenér úřadujících mistrů Evropy i světa má podle Denii z jeho nového působiště velkou radost. „Strávili jsme spolu dvanáct let a za tu dobu jsme úzce spolupracovali. Pablo působil jako jeho asistent, stejně jako další naši kolegové, a Luis zase v určitém období pracoval jako můj asistent. V rámci španělské federace jsme se potkávali u různých mládežnických kategorií a snažili se vzájemně propojovat naši práci,“ řekl Denia.
Premiéru na lavičce českého národního týmu si odbyde v září v Lize národů. V soutěži Češi na podzim vyzvou Španěly, držitele bronzu z posledního světového šampionátu Angličany a Chorvaty. „Čeká nás šest velmi náročných zápasů. Do každého z nich půjdeme s cílem uhrát co nejlepší výsledek. Zároveň ale tato utkání vnímáme jako příležitost k dalšímu rozvoji týmu a jako důležitou součást cesty k našemu dlouhodobému cíli, kterým je mistrovství Evropy (2028),“ řekl Denia, jenž je prvním zahraničním trenérem reprezentace.