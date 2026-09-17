Zaskočí za Schicka v reprezentaci německý rodák? Čím může Denia překvapit?

Blíží se velmi očekávaná nominace národního týmu. Poprvé ji představí nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia a dají se předpokládat překvapení. Větší či menší. Jedním z nich by byl německý útočník Ryan Naderi, který má po matce také české občanství, je ovšem administrativní formality. Přímý přenos sledujte v pátek od 12:00 na ČT sport.
Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a čtyřem zápasům bude nominace patrně širší než obvykle.
Největším překvapením by mohl být útočník Naderi, čile o něm spekulují německá média. Třiadvacetiletý rodák z Drážďan v srpnu v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy zaznamenal jediný gól Glasgow Rangers při domácím vítězství 1:0 nad Jabloncem. Novináře poté na tiskové konferenci překvapil plynulou češtinou.
Bulharsku řekl ne. Co Naderi a český tým?
Bez šesti centimetrů dvoumetrový útočník má českou matku a bulharského otce. Během kariéry zatím nereprezentoval. Před pár měsíci údajně odmítl nabídku od bulharské asociace, český národní tým ho ale měl zaujmout.
Naderi by mohl být částečnou náhradou za kanonýra Patrika Schicka, jenž po světovém šampionátu nečekaně ukončil reprezentační kariéru. Denia se chtěl se střelcem Leverkusenu po svém nástupu sejít, útočníkův návrat do národního mužstva je však v této chvíli velmi nepravděpodobný.
Po mistrovství světa vedle Schicka ukončili reprezentační kariéru i další hráči. S národním dresem se rozloučili bývalý kapitán Vladimír Darida, obránci Tomáš Holeš s Jaroslavem Zeleným a také křídelník Václav Černý, který již na posledních akcích včetně šampionátu nebyl. K dispozici nebude ani středopolař Tomáš Souček, další někdejší kapitán mužstva kvůli zranění z mistrovství zatím v nové sezoně za West Ham nenastoupil a navíc rovněž zvažuje další budoucnost v reprezentaci.
Dostane šanci Macek?
Denia by mohl v rámci obměny týmu povolat některé úplné nováčky nebo hráče, kteří v národním mužstvu delší dobu nebyli. Spekuluje se například o letní posile pražské Sparty záložníkovi Romanu Mackovi.
Národní celky čeká poprvé v historii prodloužené reprezentační okno, během něhož absolvují nezvykle celkem čtyři zápasy. Začne v pondělí a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů. Na podzim budou pouze dvě místo dosavadních tří reprezentačních přestávek, před další akcí se národní týmy sejdou až v listopadu.
Přiblíží se Denia Kloppově široké nominaci?
Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října možná i Denia povolá výrazně širší kádr, než bývá zvykem. Obvykle trenéři do nominací zařazují maximálně 25 hráčů. Německý kouč Jürgen Klopp vybral pro nadcházející zápasy dokonce 44 jmen.
Český tým se chystá na vstup do elitní divize Ligy národů, kterou absolvuje podruhé v historii. Mimořádně nabitou čtyřčlennou skupinu A3 rozehrají Deniovi svěřenci 26. září doma proti Chorvatsku, o tři dny později rovněž v Praze přivítají Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku – 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně proti Anglii.