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Fotbal

Česko hraje podobným stylem jako Salvador, tvrdí korejský kouč


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Salvador si vybrala korejská fotbalová reprezentace k poslední přípravě před začátkem MS, protože hraje podobným stylem jako Česko. Po výhře 1:0 to řekl kouč korejských fotbalistů Hong Mjong-po, jehož tým se s českým střetne ve skupině A 11. června v Guadalajaře.

Korea v neděli rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0. Proti Salvadoru v Sandy v Utahu už nebyla tak produktivní a měla problém s proměňováním šancí, kouč však po generálce hledal jen pozitiva.

„Vítězstvím o jeden gól přece ještě není nic ztraceno. Na začátku utkání jsme měli v útoku nějaké potíže, ale myslím, že nám tento zápas velmi pomůže,“ řekl Hong Mjong-po.

Myslel na každý detail. Aby zmátl pozorovatele nejbližších soupeřů, rozdal hráčům jiná čísla na dresu než obvykle. „V těchto přátelských zápasech jsme nechtěli prozrazovat příliš mnoho. Jakmile dorazíme do Mexika, budeme připraveni vylepšit naše strategie,“ dodal trenér.

Korejcům patří 25. příčka světového žebříčku a Salvador ze 100. místa pořadí si za soupeře vybrali záměrně. „Česko hraje podobným stylem. Myslím, že se naši hráči museli dnes hodně naučit proti tomuto typu týmu. Musíme se zaměřit na vytváření šancí,“ uvedl kouč.

Nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. To už asijský tým vedl 1:0. Z přímého kopu se v 57. minutě skvěle přes zeď trefil I Tong-kjong.

Vítězství završilo tréninkový kemp v Utahu, který začal 18. května. Cílem byla také aklimatizace na větší nadmořskou výšku, protože úvodní zápasy šampionátu s Českem a Mexikem sehraje asijský tým ve výše položené Guadalajaře. Skupinu uzavře v Monterrey duelem s Jihoafrickou republikou.

„Rád bych hráčům poděkoval za to, že od samého začátku tak dobře dodržovali náš program. Viděl jsem, že si teď lépe zvykli na hraní v těchto podmínkách,“ konstatoval Hong Mjong-po, kterého mrzely neproměněné šance, ale ujistil, že jeho hráči mají v rukávu víc možností.

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