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Fotbal

První soupeř českých fotbalistů na MS porazil v přípravě Salvador


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vítěznou generálku na mistrovství světa ve fotbale za sebou má korejský tým. Korejci, kteří budou prvním soupeřem české reprezentace na šampionátu, porazili v Sandy v Utahu Salvador 1:0. Korea tak vyhrála v dějišti MS druhý zápas za sebou, když předtím porazili jednoznačně tým Trinidadu a Tobaga 5:0. Panama ještě před odletem na domácím hřišti zdolala Dominikánskou republiku 4:2.

Korejský trenér Hong Mjong-po nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. To už asijský tým vedl 1:0. Z přímého kopu se v 57. minutě skvěle přes zeď trefil I Tong-kjong, který momentálně hraje doma v Ulsanu, ale má i zkušenosti z druhé německé ligy. Proti českým fotbalistům nastoupí Korejci ve čtvrtek v noci v Guadalajaře.

Panama pojala zápas se soupeřem, který je v žebříčku FIFA o 110 míst níž, hodně tréninkově a dánský trenér Thomas Christiansen prostřídal celkem 26 hráčů, z nichž někteří ani nejsou v závěrečné nominaci. To platí i pro dva ze čtyř střelců branek Griffitha a Barríu. Skutečná generálka přijde až v sobotu v St. Louis s Bosnou a Hercegovinou.

Přípravná utkání před mistrovstvím světa fotbalistů

Panama City: Panama – Dominikánská republika 4:2 (2:0)
Branky: 6. T. Rodríguez, 44. Griffith, 57. Waterman, 89. Barría – 47. Díaz, 67. Japa.

Provo: Korea – Salvador 1:0 (0:0)
Branka: 57. I Tong-kjong.

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