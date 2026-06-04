První soupeř českých fotbalistů na MS porazil v přípravě Salvador

Vítěznou generálku na mistrovství světa ve fotbale za sebou má korejský tým. Korejci, kteří budou prvním soupeřem české reprezentace na šampionátu, porazili v Sandy v Utahu Salvador 1:0. Korea tak vyhrála v dějišti MS druhý zápas za sebou, když předtím porazili jednoznačně tým Trinidadu a Tobaga 5:0. Panama ještě před odletem na domácím hřišti zdolala Dominikánskou republiku 4:2.
Korejský trenér Hong Mjong-po nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. To už asijský tým vedl 1:0. Z přímého kopu se v 57. minutě skvěle přes zeď trefil I Tong-kjong, který momentálně hraje doma v Ulsanu, ale má i zkušenosti z druhé německé ligy. Proti českým fotbalistům nastoupí Korejci ve čtvrtek v noci v Guadalajaře.
Panama pojala zápas se soupeřem, který je v žebříčku FIFA o 110 míst níž, hodně tréninkově a dánský trenér Thomas Christiansen prostřídal celkem 26 hráčů, z nichž někteří ani nejsou v závěrečné nominaci. To platí i pro dva ze čtyř střelců branek Griffitha a Barríu. Skutečná generálka přijde až v sobotu v St. Louis s Bosnou a Hercegovinou.
Přípravná utkání před mistrovstvím světa fotbalistů
Přípravná utkání před mistrovstvím světa fotbalistů
Panama City: Panama – Dominikánská republika 4:2 (2:0)
Branky: 6. T. Rodríguez, 44. Griffith, 57. Waterman, 89. Barría – 47. Díaz, 67. Japa.
Provo: Korea – Salvador 1:0 (0:0)
Branka: 57. I Tong-kjong.