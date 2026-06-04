Češi vyzvou v generálce před MS Guatemalu. Můžeme je srovnat stylem hry s Mexikem, říká Souček

České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Svěřenci Miroslava Koubka v New Jersey vyzvou Guatemalu a pokusí se navázat na domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mistrovství. Přímý přenos sledujte v noci ze čtvrtka na pátek na ČT sport a ČT sport Plus.
Koubek v neděli po výhře 2:1 nad Kosovem zúžil kádr a s šestadvacetičlenným týmem odcestoval do dějiště šampionátu. V New Yorku si mužstvo v úterý poprvé zatrénovalo a ve čtvrtek ho čeká generálka. Po zápase už se přesune do Dallasu, kde bude mít základnu během mistrovství.
Do turnaje vstoupí český celek o týden později soubojem s Koreou v Guadalajaře, dalšími soupeři ve skupině A budou Jihoafrická republika a domácí Mexiko.
Koubek už bude ladit sestavu směrem k šampionátu. Proti Kosovu dostala volno osmička především zkušenějších hráčů, nenastoupili nejlepší střelec Patrik Schick, další ofenzivní opora Pavel Šulc, nedávný kapitán Tomáš Souček, Lukáš Provod či Vladimír Coufal.
„Stoprocentně říkám, že to nebude sto procent té sestavy, kterou potom vytvoříme proti Koreji. To ještě nedokážu říct. Ale ti hráči, kteří nehráli, se zase musejí rozjet, určitě naskočí,“ prohlásil Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě.
Ve třech zápasech s ním dosud neprohrál. Před duelem proti Kosovu Češi v březnu uspěli v play-off o mistrovství světa, Irsko v semifinále i Dánsko ve finále porazili shodně v penaltových rozstřelech po remíze 2:2.
Proti Guatemale jsou podle sázkových kanceláří jasným favoritem. Středoamerická země ještě nikdy nepostoupila na světový šampionát, na podzim neuspěla v závěrečné třetí fázi kvalifikace. Vloni v létě došla do semifinále Zlatého poháru. „Je dobře, že si před mistrovstvím vyzkoušíme zase další styl,“ uvedl Koubek.
Český celek se s Guatemalou v samostatné historii nikdy neutkal. Týmy na sebe narazily na olympiádě v roce 1968 v Mexiku, kde překvapivě zvítězil středoamerický outsider. Guatemala na rozdíl do Čechů odehraje první zápas během probíhajícího srazu, v posledním duelu na konci března utrpěla debakl 0:7 s Alžírskem.
Nejistý je start útočníka Jana Kuchty, který musel kvůli drobnému zranění střídat v nedělním utkání s Kosovem. V nominaci nicméně zůstal, v úterý trénoval individuálně. Český tým se pokusí protáhnout sérii bez porážky na šest utkání. V přípravných zápasech neprohrál už devětkrát po sobě.
Můžeme je srovnat stylem hry s Mexikem, říká Souček
„Je to generálka a proto se chceme soustředit hlavně na sebe. Už víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat. Abychom měli zase větší sebevědomí na celý týden před prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Takže to bude hodně zápas o nás, chceme ho zvládnout, protože to sebevědomí z toho může být ještě větší,“ řekl Tomáš Souček.
„Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně. Měli jsme video o nich, můžeme je srovnat stylem hry s Mexikem, které nás čeká ve skupině. Je to pro nás velká a důležitá příprava před prvním zápasem na mistrovství proti Koreji,“ doplnil.
„Od prvního dne, co jsme přiletěli do Ameriky, jsme nadšeni. Víme, že mistrovství je tady. Pro každého hráče byla aklimatizace náročná, ale měli jsme na to první dva dny. Včera už jsme do toho šlápli. Věřím, že už jsme dobře připraveni a časový posun nebude znát. Hned jsme se snažili navyknout na čas tady, protože po celé mistrovství už bude hodně podobný,“ řekl Souček.
S West Hamem na konci května sestoupil z Premier League, s klubem má smlouvu ještě na rok. „Mrzelo mě to, ale teď se plně soustředím na mistrovství světa, protože jsme tady s klukama. Hrajeme velké zápasy na mistrovství světa, byl to náš sen po několik let a teď jsme tady. To, co bude v klubu, bude až potom, po nějaké dovolené. Teď jsem plně připravený na českou reprezentaci,“ řekl Souček.
„To, co se stalo v uplynulé sezoně, jsem dal stranou a stoprocentně se věnuju reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu. Mít jenom reprezentaci a splnit si tady to, pro co jsem já přijel, pro co přijel celý tým. A co bude potom, to bude. Je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to,“ konstatoval nedávný kapitán reprezentace.
V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do Slavie, odkud do West Hamu v roce 2020 zamířil. „To jsou drby, které se šíří Českem. Já jsem v klidu a užívám si fotbal tam, kde jsem, a to je tady na mistrovství světa,“ podotkl Souček s úsměvem.