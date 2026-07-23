Bude Sigma "větrat" první trojku? Zlín si přeje udržet v lize, Boleslav je téměř bez posil

S cílem vrátit se do elitní šestky a zabojovat opět o evropské poháry vstupují do nové sezony fotbalisté Olomouce. Na novou sezonu už jsou připraveny také týmy Zlína a Mladé Boleslavi. V prvně jmenovaném celku chtějí udržení prvoligové příslušnosti, Boleslav je zatím bez jediné letní posily.
„Na jaře nám první šestka utekla a nenavázali jsme tak na postup do pohárů. Ale naše ambice v této sezoně míří vysoko, chtěli bychom, aby Sigma postoupila opět mezi šest nejlepších v lize a zabojovala o pohárovou Evropu,“ řekl předseda představenstva Ondřej Navrátil. Tomu odpovídá i klubový rozpočet. „Je úměrný ambicím, ale nedosahuje výšky Slavie, Sparty a Plzně,“ dodal Navrátil.
Sigma, která by podle některých expertů mohla být černým koněm ligy, v létě neroztočila přestupová kola tak vehementně jako v zimním termínu, kdy posilovala na finiš ligy a pla- off Konferenční ligy. Odchodům vévodí přestup slovinského reprezentanta Danijela Šturma, který se po půl roce na Hané přesunul do Slavie. Český mistr podle neoficiálních zpráv zaplatil Sigmě za ofenzivního záložníka kolem čtyř milionů eur (přes 96 milionů korun).
Do Jablonce odešli obránce Jiří Sláma a útočník Antonín Růsek, brankář Tadeáš Stoppen posílil ligového nováčka Artis Brno, Yunusi Muritalovi a Tomáši Digaňovi skončily smlouvy. Možnou náhradu za Šturma získala Olomouc v Dinamu Záhřeb, odkud přišel dvaadvacetiletý záložník Marko Soldo. Z norského Stavangeru přestoupil islandský reprezentant do 21 let Hilmir Mikaelsson.
Sigma sehrála v přípravě šest zápasů, pětkrát vyhrála a jednou remizovala. „Dařilo se nám v defenzivě, ale potřebovali bychom zlepšit produktivitu,“ uvedl Hapal. Do ligy vstoupí tým v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si odbude o týden později s Mladou Boleslaví.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Karviná), Danijel Šturm (Olomouc), Nazar Domčak (Karpaty Lvov), Neil Glossoa (Pau/Fr.), Erik Hunal (Dukla), Wiktor Nowak (Zabrze/Pol.), Lazar Savovič (Podgorica/Č.H.), Oskar Kubiak (Gdyně/Pol.), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Liberec), Denis Halinský (Teplice NH), Albert Labík, Sahmkou Camara (oba Karviná NH), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno NH), Mikuláš Konečný (Pardubice NH), Adonija Ouanda (Slovácko NH), Timothy Ouma (Poznaň NH), Emmanuel Fully (Teplice NH), Hamidou Kante (Ostrava NH), Daiki Hašioka (Gent NH)
Odešli: Muhammed Cham (Trabzonspor NH), Erik Prekop (Zabrze/Pol.), Erik Hunal a Petr Ševčík (oba Zbrojovka Brno), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Liberec), Vasil Kušej (Liberec H), Lukáš Vorlický (Slovácko), Neil Glossoa (Artis Brno H), Dominik Javorček (Bohemians H)
Sparta Praha
Přišli: Viktor Vitályos, Krisztián Hegyi (oba MTK Budapešť), Ebrima Singhateh (Jablonec), Josimar Alcócer (Westerlo/Bel.), Adam Karabec (Lyon NH), Veljko Birmančevič (Getafe/Šp. NH), Ermal Krasniqi (Legia Varšava NH), Martin Suchomel (Hr. Králové NH), Dominik Hollý (Jablonec NH), Indrit Tuci (Kyserispor NH), Lukáš Penxa (Dukla NH)
Odešli: Kaan Kairinen (AEK Atény), Ermal Krasniqi (Amed/Tur.), Lukáš Penxa (Brno), Albion Rrahmani (Benátky/It.), Oliver Sonne (Burnley NH), Jhoanner Chávez (Lens NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Baboucarr Faal (Karpaty Lvov), Stefan Pirgič (Pančevo/Srb.), Sebastian Boháč a Filip Prebsl (oba Karviná), Christophe Kabongo (Ml. Boleslav NH), Adrian Zeljkovič (MTK Budapešť NH)
Odešli: Tom Slončík (Hradec Králové), Daniel Vašulín (Brno)
FC Hradec Králové
Přišli: Tomáš Wiesner (Houston), Tom Slončík (Plzeň), Filip Firbacher (Povážská Bys. NH)
Odešli: Martin Suchomel (Sparta NH), Václav Pilař (Bohemians), Lukáš Hruška (Táborsko H), David Heidenreich (Bohemians), Lukáš Čmelík, Daniel Hais
FK Jablonec
Přišli: Jiří Sláma (Olomouc), Roman Horák (Sparta), Hugo Ahl (Michalovce), Dušan Pavlovič (Niš/Srb.), Kevin-Prince Milla (Sparta H), Michal Kukučka (Norimberk H), Jan Suchan (Slovácko NH), Filip Vecheta (Pardubice H), Antonín Růsek (Olomouc)
Odešli: Ebrima Singhateh (Sparta), Dominik Hollý (Sparta NH), Renato Pantalon (CFR Kluž), David Puškáč, David Štěpánek (oba Slovácko), Béni Makouana (Žitomyr NH), Alexis Alégué (Artis Brno)
Slovan Liberec
Přišli: Lukáš Hůlka (Bohemians), Fallou Faye, Vénuste Baboula (oba Bravo/Slov.), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Slavia), Vasil Kušej (Slavia H), Aleko Basiladze (Torpedo Kutaisi), Benjamin Nyarko (Teplice NH)
Odešli: Marek Icha (Pardubice), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Slavia), Ivan Krajčirik (Ružomberok H), Benjamin Nyarko (Admira Wacker/Rak.)
Sigma Olomouc
Přišli: Hilmir Mikaelsson (Stavanger/Nor.), Anthony Pavlešič (Rudeš/Chor.), Marko Soldo (Dinamo Záhřeb), Stéphane Noumbissie (Lille B H), Tomáš Huk, Tihomir Kostadinov (oba Slovácko NH), Jan Fiala (Karviná NH), Adam Dohnálek, Denis Kramář (oba Prostějov)
Odešli: Danijel Šturm (Slavia), Jiří Sláma (Jablonec), Tadeáš Stoppen (Artis Brno H), Jakub Jezierski (Fredrikstad/Nor. H), Antonín Růsek (Jablonec), Yunusa Muritala
FK Pardubice
Přišli: Marek Icha (Liberec), Mouhamed Traoré (Dukla), Václav Drchal (Bohemians), Jáchym Šerák (Chrudim NH), André Leipold (Helmond/Niz.), Dominique Simon (Přešov NH), Arouna Ouattara (Vlašim NH)
Odešli: Kamil Vacek (konec kariéry), Mikuláš Konečný (Slavia NH), Ladislav Krobot (Bohemians), David Šimek (Artis Brno), Filip Vecheta (Jablonec H), Samuel Kopásek (Gdaňsk H)
Bohemians 1905
Přišli: Ladislav Almási (Ostrava), Ladislav Krobot (Pardubice), Václav Pilař (Hradec Kr.), Šimon Černý (Příbram NH), David Heidenreich (Hradec Králové), Dominik Javorček (Slavia H)
Odešli: Lukáš Hůlka (Liberec), Yusuf Hilál (Al Salmiya/Kuvajt), Robert Hrubý (Žižkov), Václav Drchal (Pardubice), Ondřej Kukučka (Sparta NH), Milan Ristovski (Bhayangkara/Indon.), Gibril Sosseh (Slavia NH)
FK Teplice
Přišli: Oskars Vientiess (Chrudim), Artem Harža (Daugavpils/Lot.), Marcel Čermák (Dukla), Deny Taraduda (Trnava), Jehor Cykalo (Mielec/Pol. NH), Marek Beránek (Chrudim NH)
Odešli: Denis Halinský, Emmanuel Fully (oba Slavia NH), Benjamin Nyarko (Liberec NH)
FC Zlín
Přišli: Daniel Šmiga (Slavia B), Adam Gaži (Skalica), Frank Appiah (Petržalka), Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B), Ondřej Kukučka (Sparta H), Zvonimir Katalinič (Belupo/Chor.), Simon Polášek (Prostějov NH), El Hadji Ndiaye (Opava NH)
Odešli: Matěj Koubek (Ružomberok), El Hadji Ndiaye (Artis Brno), Lukáš Branecký (Opava H), Jan Kalabiška (Hodonín), Jakub Pešek (Sparta B)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Lukáš Fila (Ružomberok NH), Matěj Zachoval (Chrudim NH), Vojtěch Hora (Příbram NH)
Odešli: Dominik Kostka (Ružomberok), Michal Ševčík (Sparta NH), Christophe Kabongo (Plzeň NH)
1. FC Slovácko
Přišli: David Puškáč, David Štěpánek (oba Jablonec), Štěpán Kadlec (Jihlava), Gibril Sosseh (Slavia H), Daniel Kosek (Artis Brno NH), Jocelin Behiratche (Oleksandrija/Ukr.), Jannis Niarchos (Wisla Plock), Lukáš Vorlický (Slavia), Tomáš Král (Mladá Boleslav H), Leoš Prior (Jelgava/Lot.), Pavel Halouska (Petržalka), trenér Jan Jelínek (Slavia B)
Odešli: Tomáš Fryšták, Michael Krmenčík, Petr Reinberk, Vlastimil Daníček a Milan Petržela (všichni konec kariéry), Adonija Ouanda (Slavia NH), Roman Horák (Sparta NH), Tichomir Kostadinov, Tomáš Huk (oba Olomouc NH), Jan Suchan (Jablonec NH), Adrián Fiala (Trenčín NH), Žan Medved (Nyíregyháza/Maď. NH), trenér Roman Skuhravý (Ostrava)
Baník Ostrava
Přišli: Matouš Babka (Opava), Matúš Kmeť (Minnesota/MLS), Dantaye Gilbert (Dukla), Maksym Djačuk (Dynamo Kyjev H), Roan Nogha (Nkufo/Kamerun), Christian Frýdek (Garudayaksa/Indon. NH), Samuel Grygar (Ružomberok NH), Jevhenij Skyba (Karviná), trenér Roman Skuhravý (Slovácko)
Odešli: Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.), Ladislav Almási (Bohemians), Patrick Kpozo (Ženis Astana), Hamidou Kante (Slavia NH), Srdjan Plavšič (Čenstochová NH), Juan Pablo Ortiz (Juniores FC/Kol. H), Jakub Pira (Karviná H), Matúš Rusnák (Podbrezová H)
Zbrojovka Brno
Přišli: Daniel Vašulín (Brno), Petr Ševčík (Slavia), Jaromír Zmrhal (Apollon Limassol), Lucky Ezeh (Karviná), Lukáš Penxa (Sparta), Erik Hunal (Slavia), Antonín Vaníček (Č. Budějovice), Amadou Dante (Arouca/Por.), Dominik Sváček (Žilina NH), Daniel Kutík (Zlaté Moravce NH), Lukáš Saal, Filip Večeřa (oba Kroměříž NH)
Odešli: Filip Blecha (Česká Lípa), Adam Kronus (Karviná), Stanislav Hofmann, Jan Hellebrand (oba konec kariéry), Lukáš Vorlický (Slavia NH), Daniel Polák (Kroměříž H), Rigino Cicilia
Artis Brno
Přišli: El Hadji Ndiaye (Zlín), Dominik Preisler (Chořov/Pol.), Sacha Komljenovic (Ostrava B), Danijel Kolarič (Subotica/Srb.), Papalelé (Opava), Tadeáš Stoppen (Olomouc H), Adam Petrák (Žižkov), David Šimek (Pardubice), Ismael Sylla (Super Nova/Lot.), Neil Glossoa (Slavia H), Adam Carlén (Excelsior/Niz.), Marek Mach (Kroměříž NH), Martin Rolinek (Chrudim NH), Pavel Sokol a Milan Lutonský (oba Prostějov NH), Alexis Alégué (Jablonec)
Odešli: Tomáš Holý (Ústí nad Labem), Dahman (Qadsia/Kuvajt), Jan Štěrba (konec kariéry), Artem Besedin, Daniel Kosek (Slovácko NH), David Hamansenya, David Osei (oba Leganés NH)
Ve Zlíně chtějí hlavně zapracovávat do týmu mladé a perspektivní hráče, kteří by se v budoucnosti mohli stát oporami. „Nikdy jsme nebyli týmem na poháry a žijeme s tím, že nás veřejnost pasuje někam ke dnu tabulky, ale já tyhle predikce beru jako výzvu. Nikomu nedáme nic lacino,“ řekl trenér Bronislav Červenka.
Během letního přestupového období přišlo na zlínskou Letnou sedm nových hráčů, kteří vyvážili osm odchodů. Do přípravy se zapojili i hráči z akademie, jimž chce dát trenér také dostatek příležitostí. Mezi nimi je i David Grygera, syn viceprezidenta klubu a bývalého dlouholetého reprezentanta.
Tým opustili hráči s bohatými zkušenostmi jako Jan Kalabiška, Jakub Pešek a Matěj Koubek. Trenér by rád ještě dva či tři hráče se zkušenostmi z nejvyšší soutěže v kabině přivítal. Těší ho, že pokračují Tomáš Poznar a Lukáš Bartošák. „Tihle kluci mají zlínskou DNA a takové v týmu potřebujeme,“ doplnil Hoftych.
Mladou Boleslav opustili tři členové základní sestavy - obránce Dominik Kostka, záložník Michal Ševčík a útočník Christophe Kabongo. Kromě navrátilců z hostování přišel jako volný hráč pouze brankář Vojtěch Vorel, jenž už na jaře ve středočeském celku působil. Přišel také útočník Filip Špatenka na hostování z Liberce.
„Dobře vnímám, jaká je situace na našem trhu. Dnes je velice složité získat i mladého hráče. Jednak se výrazně zvedly ekonomické nároky a také velké kluby vlastní obrovské portfolio hráčů. A nejsou to už jenom dva nebo tři kluby, ale pět nebo šest,“ uvedl trenér Aleš Majer. „Pracujeme na tom dost intenzivně, jsme v přímém kontaktu se třemi nebo čtyřmi hráči. Věřím, že v průběhu třeba 14 dní přijdou do Boleslavi čtyři zajímaví fotbalisté,“ doplnil.
„Ukáže se až v sezoně, někdy přivedete pět posil, a než dáte tým dohromady, tak vám ujede vlak. Kluci znají naše myšlenky, požadavky, filozofii, my zase víme o jejich silných a slabších stránkách a snažíme se na ně reagovat lépe než v tom začátku. Cítíme, že jsme soudržnější, jsme na sebe zvyklí,“ řekl Majer.