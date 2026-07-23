Bývalý plzeňský fotbalista v deváté minutě využil přihrávku Gidiho na hranici vápna a přesnou ranou do pravého horního rohu branky nedal gólmanovi šanci. Soupeř ale vzápětí vyrovnal a šel i do vedení, domácí však dalšími dvěma góly ještě do poločasu skóre otočili. Po přestávce pak znovu zaúřadoval Bucha, který zůstal osamocený v pokutovém území a po přihrávce Evandera suverénně prostřelil brankáře.
Hosté po dalších dvou minutách snížili zásluhou Gaulda, který se při svém debutu v sezoně po operaci kolena trefil rovněž podruhé. Závěrečný tlak už ale vyrovnání nepřinesl.
Premiéra v soutěži po příchodu z Barcelony nevyšla ideálně Robertu Lewandowskému. Sedmatřicetiletý polský kanonýr v dresu Chicaga neskóroval a v duelu s Interem Miami se musel smířit s porážkou 2:3. Soupeř nastoupil bez argentinské hvězdy Lionela Messiho, který dostal po mistrovství světa stejně jako jeho reprezentační kolega Rodrigo De Paul delší volno na odpočinek.
Vydařený debut v MLS prožil naopak Antoine Griezmann, jenž přišel z Atlética Madrid. Pětatřicetiletý francouzský mistr světa z roku 2018 se při svém prvním startu za Orlando zapsal mezi střelce a gólem přispěl k vítězství 4:0 na hřišti San Jose.