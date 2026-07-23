Hradec se po více než 30 letech vrací do pohárů, Jablonec čeká Varaždín

Dva čeští fotbaloví zástupci se vydávají na pouť evropskými poháry. Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy na hřišti norského Tromsö začne novou soutěžní sezonu a v Evropě se představí poprvé od sezony 1995/96. Jablonec začíná 2. předkolo Konferenční ligy ve Varaždínu. Svěřenci trenéra Luboše Kozla si chtějí na stadionu třetího týmu minulé sezony chorvatské nejvyšší soutěže vytvořit příznivou pozici do domácí odvety.
Východočeši v minulém ligovém ročníku díky čtvrté příčce zaznamenali nejvyšší umístění v samostatné nejvyšší soutěži a nejlepší od titulové sezony 1959/60. Původně měli začít ve 2. předkole Konferenční ligy. UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Hradec Králové se posunul do Evropské ligy.
„Votroci“ se v evropských pohárech představili dvakrát. V sezoně 1960/61 došli v předchůdci dnešní Ligy mistrů Poháru mistrů evropských zemí do čtvrtfinále. V ročníku 1995/96 se dostali do 2. kola dnes už neexistujícího Poháru vítězů pohárů.
Prvním soupeřem Hradce Králové na cestě do hlavní fáze je Tromsö, s nímž se ještě Východočeši nikdy neutkali. „Naši videoanalytici se minulý týden jeli podívat na zápas Tromsö s Valerengou Oslo, abychom je viděli v aktuální formě. Soupeř není tak známý, ale jeho kvalita je ohromně vysoká. Poslední dva zápasy Tromsö vyhrálo a dalo při tom pokaždé čtyři branky. Fotbal v Norsku šel nahoru, viděli jsme to na mistrovství světa,“ prohlásil trenér David Horejš.
V Tromsö, které leží za polárním kruhem, čeká jeho svěřence zápas na umělé trávě. „Je to specifické, něco úplně jiného. Umí na tom hrát, jejich hra je hodně rychlá s rychlými přihrávkami po zemi,“ řekl Horejš. Norský tým je papírový favorit dvojzápasu. Vítěz se ve 3. předkole utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul – Midtjylland, poražený přejde do kvalifikace Konferenční ligy, kde narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.
Předpokládané sestavy utkání Tromsö – Hradec Králové
Předpokládané sestavy utkání Tromsö – Hradec Králové
Tromsö: Haugaard – Skjaervik, Guddal, Vadebu – Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl, Warneryd – Nyhammer, H. Larsen.
Hradec Králové: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Wiesner, Dancák, Darida, Horák – Vlkanova, Slončík – Mihálik.
Jablonec se do kvalifikace Konferenční ligy dostal administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Kozlovi svěřenci v minulé sezoně nejvyšší soutěže obsadili páté místo a do pohárů se neprobojovali ani z MOL Cupu, v jehož finále podlehli právě Karviné.
Severočeši budou usilovat o první účast v hlavní fázi od sezony 2021/22. Na cestě do ligové části soutěže potřebují bez zaváhání zdolat tři týmy, v případě postupu přes Varaždín se ve 3. předkole utkají s lepším z dvojice RFS Riga – Vestri.
„Čeká nás kvalitní soupeř. Třetí mužstvo chorvatské ligy, které bylo před rokem čtvrté a také hrálo v předkole (pohárů). Ambice jednoznačně mají. Jde o velmi zkušené mužstvo, kde je plno hráčů, kteří už byli v zahraničí a vrátili se zpět,“ uvedl trenér Kozel. „Nelpí na nějakém držení míče, ale velmi slušně brání a z obranné třetiny hřiště mají velmi rychlý přechod dopředu. Křídelníci jsou velmi rychlí, na to si musíme dát pozor,“ doplnil.
„První zápasy po pauze jsou vždy takové nejisté. Budeme čelit těžkému soupeři, kterého je velmi složité zlomit. Čeká nás agresivní a pracovitý tým, budeme muset kvalitně bránit a mít dobré přechody. Pokud chceme postoupit, musíme si doma vytvořit nějaký náskok,“ uvedl trenér Varaždínu Nikola Šafarič.
Předpokládané sestavy utkání Varaždín – Jablonec
Předpokládané sestavy utkání Varaždín – Jablonec
Varaždín: Zelenika – Maglica, Punčec, Škaričič, Durakovič – Duvnjak, Puclin – Mamič, Latkovič, Tavares – Mamut.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Polidar – Chramosta, Zorvan – Jawo.