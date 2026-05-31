Na MS nepojedou Kabongo, Bucha a Ladra

Je jasno. Do konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. Na závěrečný turnaj kouč bere 23 hráčů do pole a tři gólmany.
„Asi nejhorší okamžik mé trenérské kariéry,“ řekl na úvod tiskové konference po zápasu s Kosovem, který Češi vyhráli 2:1, trenér Miroslav Koubek. „Nechtěl bych se pouštět do vysvětlování pro a proti, nebylo by to citlivé,“ dodal.
Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 29 hráči a avizoval, že po duelu s Kosovem kádr o tři jména zúží. Vyřadil jednoho z debutantů Kabonga, naopak další dva nováčci Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek se v týmu udrželi. Druhý jmenovaný v neděli nastoupil sedm dnů před 18. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace.
Kouč Koubek shrnul, co ho k rozhodnutí vedlo. „Na prvním místě použitelnost do herních schematů, očekávaný průběh zápasů, tím bych to vysvětlil,“ podotkl lakonicky.
Závěrečnou nominaci neovlivnilo zranění Jana Kuchty v utkání s Kosovem, kvůli kterému nedohrál. „Lékaři garantují, že bude do tří čtyř dnů v pořádku. Pocit Honzy Kuchty je také příznivý,“ řekl Koubek.
Sochůrek nastoupil sedm dnů před 18. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace. „Nerozhodovali jsme se dnes. Bylo to o sledování hráče v tréninkovém procesu. Známe ho. Potřebovali jsme ho vidět v zápase, myslím, že ho zvládl. Zvládli ho i Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Chris Kabongo. Ale není to nafukovací, řády FIFA dovolují 23 hráčů do pole plus tři gólmany, tak to prostě je,“ řekl Koubek. „U Alexe Sojky byl velký bonus pro jeho nominaci použitelnost na více postech,“ dodal kouč.
Nejvíce Koubek škrtal v záložní řadě, kde z jedenácti jmen vyřadil dvě. Naopak gólmanů a obránců se zužování kádru podle očekávání netýkalo.
V nominaci mají převahu hráči z české ligy, kterých je sedmnáct. Devítka působí v zahraničních klubech. Největší zastoupení má pražská Slavia, z kádru úřadujícího českého šampiona vybral Koubek hned desítku hráčů, z toho polovinu tvoří obránci.
Trojici dodaly Sparta a Plzeň stejně jako nejvíce zastoupený zahraniční celek Hoffenheim, jehož barvy hájí zadáci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek. Ofenzivní univerzál se dostal do nominace navzdory tomu, že se až v závěru klubové sezony vrátil na trávníky po dlouhém zranění.
„Adam trénoval už od pondělka, připravoval se na to. Byla mu poskytnuta péče v individuálních trénincích. Viděli jsme, že je v pořádku. Následně trénoval s týmem, dnes podal dobrý výkon, byl u obou gólů. Je to prostě typologie hráče, kterého teď do našeho systému potřebujeme. Prokázal uplatnění, možná ne na celý zápas, ale určitě na podstatnou část,“ řekl Koubek.
Šestice hráčů se podívá na svůj první velký turnaj za reprezentační A-tým. Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství podle startů je záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Schick s 25 góly.
Český celek se na mistrovství světa představí teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale.
Do turnaje vstoupí o týden později duelem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině budou Jihoafrická republika a spolupořadatel Mexiko. „Nejedeme se zúčastnit, chceme se z naší skupiny probojovat dál,“ řekl Koubek.