První skupina fotbalového mistrovství světa dostane rozuzlení. Ve skupině usilují o třetí místo v tabulce a v případě výhry mají prakticky jistotu postupu Bosna a Hercegovina s Katarem. Oba celky mají po bodu a v závěrečném utkání se pokusí o uklidňující výhru. Blíž k ní má Bosna po krásné trefě Karima Alajbegoviče a vlastní brance Katařanů, ke které přispěl Edin Džeko. Na 1:2 snížil Al Haydos. Zároveň domácí Kanada si to rozdá se Švýcarskem o prvenství ve skupině. Přímý přenos utkání Bosna a Hercegovina – Katar sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v multipřenosu s rozšířenými statistikami. Od půlnoci sledujte utkání Maroka s Haiti a ve 3:00 si nenechte ujít utkání Česka s Mexikem.
Fotbal
MULTIPŘENOSBosna a Hercegovina – Katar 2:1, Švýcarsko – Kanada 0:0
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