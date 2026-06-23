Pod velkým drobnohledem jsou fotbalisté Portugalska v čele s Cristianem Ronaldem, kteří proti Uzbekistánu musí napravit své zaváhání s Kongem. Naproti tomu se Anglie s Ghanou porve od 22:00 v přímém přenosu ČT sport o první místo ve skupině. Sledujte také živě tiskovou konferenci českého týmu před zápasem s Mexikem, která je na programu od 22:30 na ČT sport Plus.
Utkání v Houstonu načalo poměrně svižně. K první gólové šanci se Portugalci dostali již ve 2. minutě, na nohy své fanoušky postavil o necelé čtyři minuty později přesnou ránou Ronaldo. Na dvoubrankové vedení následně navýšil ze standardky Nunu Mendes, který využil zaváhání uzbeckého brankáře, jež se zaměřoval opět na portugalskou hvězdu s číslem sedm.
Ve 29. minutě prostřelil portugalského brankáře Aziz Ganiev, jeho gól však VAR odvolal. Úspěšné střele totiž předcházel faul jeho spoluhráče Abbosbeka Fajzullajeva na Joãa Cancela. Podruhé se naopak prosadil ve 39. minutě Ronaldo, který tak potvrdil svoji legendární stopu. Jako první fotbalista historie se totiž prosadil na šesti mistrovstvích světa.
Ronaldo měl blízko hattricku ještě před koncem prvního poločasu, centimetry chyběly i v povedené akci z další standardní situace, kde však jeho střelu Abduvohid Nematov vychytal. Následný rohový kop ale pohlídat už nedokázal a po odrazu od Ganieva si sám srazil míč do brány.