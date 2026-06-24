Věřím, že Mexiko můžeme porazit, říká Krejčí

Krátce po příletu do Mexiko City odpovídal na tiskové konferenci před zápasem, v němž bude mít český tým poslední šanci vybojovat si na fotbalovém mistrovství světa postup ze skupiny. „Nečekáme nic jednoduchého, Mexiko ukázalo sílu kolektivní a individuální. Je to pro nás důležitý zápas a podle toho k tomu přistoupíme,“ tvrdí kapitán Ladislav Krejčí. Studio k zápasu startuje na ČT sport a ČT sport Plus ve 2:15, zápas můžete sledovat od 3:00.
Krejčí tvrdí, že to bude největší zápas jeho kariéry. „Uvědomujeme si, na jakém turnaji jsme, v jaké atmosféře a o co hrajeme,“ svěřil se hráč, který strávil sezonu v Premier League v týmu Wolverhamptonu.
Vrátil se k zápasu proti JAR, který skončil 1:1 a za výkon v něm si český tým vysloužil kritiku. „Výkon nebyl takový, jaký jsme chtěli, ale proto chceme předvést takový výkon, jaký nás dovede k tomu, co potřebujeme,“ řekl přesvědčeně.
„Jednoznačně věřím, že můžeme Mexiko porazit. Proto tu jsme. Víme, co nás k tomu dovede, a chceme postoupit. Chceme dosáhnout něčeho, na co budeme pyšní a budeme na to vzpomínat,“ prohlásil defenzivní hráč, který nastartoval kariéru ve Spartě a stejně jako trenér Miroslav Koubek věří, že týmu mohou pomoci zkušenosti z úspěšné baráže o postup na MS.
Motivaci podle Krejčího hráči hledat nemusejí. „Každý si uvědomujeme, co tenhle turnaj pro nás znamená. Bavíme se o tom neustále. Motivace už je nastavená. Je to cítit ze všech. Všichni si uvědomujeme, o co se hraje,“ tvrdí kapitán týmu.
Po remíze s Jihoafrickou republikou říkal, že všechno budou muset mezi sebou probrat. „Konverzace se vedou neustále po každém zápase šampionátu. Ale jaké ty debaty jsou, tam vás nepustím,“ řekl tajemně.
K tomu, že poslední zápas týmu vypadal, jako by se vytratila radost z fotbalu, dodal Krejčí své vysvětlení.
„Je to první velký šampionát pro nás všechny, na každého působí tlak nebo strach nebo něco jiného. Je to normální věc, kterou musíte procházet. Každým zápasem se přidává radost, uvolnění. Radost z fotbalu máme všichni, milujeme ho, milujeme reprezentovat. Když k tomu budou výhry, to jsou věci, které to otáčejí ještě na další stranu, a je na nás, abychom přinesli i tyhle věci,“ dodal Krejčí.