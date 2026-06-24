Propočty a pravděpodobnosti. Kdo postoupí do play-off a stačily by Česku dva body?

Mistrovství světa má před sebou čtyři dny, které rozhodnou o tom, kdo si zahraje vyřazovací část turnaje a která dvanáctka pojede po skupinové fázi domů. V akutním ohrožení předčasným odjezdem je i český tým, který potřebuje v ideálním případě porazit domácí Mexičany, což v aktuálním herním rozpoložení výběru Miroslava Koubka vypadá jako přetěžká mise. Ovšem ani remíza neznamená ještě definitivní konec, Češi by ale následně potřebovali i kupu štěstí. Jaká je situace v jednotlivých skupinách a o co se hraje v posledním kole?
Domácí Mexičané mají jisté první místo ve skupině, v domácím prostředí na Aztéckém stadionu budou ale i v kombinované sestavě při očekáváné rozlučce brankáře Guillerma Ochoy s reprezentační kariérou proti Česku velkým favoritem. V druhém zápase stačí Korejcům ke druhé příčce i remíza s JAR.
Tip na pořadí: 1. Mexiko 7, 2. J. Korea 6, 3. ČESKO 2, 4. JAR 1.
Bosna má ze dvou duelů s favority bod, proti Kataru ale „musí“ ona. Výhra dává jistotu třetího místa, lépe by svěřenci Sergeje Barbareze skončili pouze, pokud by dokázali smazat devítibrankový rozdíl ve skóre na Kanadu. „Javorové listy“ hrají o první příčku ve skupině se Švýcarskem a potřebují získat alespoň bod, aby mohly hrát úvodní zápas play-off na domácí půdě ve Vancouveru.
Tip na pořadí: 1. Kanada 7, 2. Švýcarsko 4, 3. Bosna a H. 4, 4. Katar 1.
Skotové vědí, že cesta za prolomením prokletí a premiérovým postupem ze skupiny vede jen přes přijatelný výsledek proti Brazílii. Remíza je jistota, porážka o gól ještě nadějná, cokoliv horšího je problém.
Na druhé straně „Kanárci“ musí usilovat o co nejlepší výsledek, protože v souboji o prvenství ve skupině s Marokem bude rozhodovat skóre a lvi z Atlasu to budou mít proti Haiti výrazně jednodušší. A druhé místo znamená v play-off pravděpodobně Nizozemsko, čemuž se chtějí oba týmy vyhnout.
Tip na pořadí: 1. Maroko 7, 2. Brazílie 7, 3. Skotsko 3, 4. Haiti 0.
Duel domácích Američanů s Tureckem už nebude mít na pořadí ve skupině vliv. Ve hře je tak pouze druhé místo. Paraguay má po debaklu s USA horší skóre a ví, že bod znamená postup. A s remízou budou nejspíš spokojení i Australané.
Tip na pořadí: 1. USA 7, 2. Austrálie 4, 3. Paraguay 4, 4. Turecko 1.
Němci přežili kritickou chvíli proti Pobřeží slonoviny, kdy polovinu zápasu prohrávali a po dvanácti letech postoupí ze skupiny. Ekvádor je v těžké situaci, přes velkou herní převahu ani v jednom zápase neskóroval a teď to musí změnit proti nejtěžšímu soupeři. „Sloni“ by si měli proti Curacau pohlídat druhé místo, které jim zaručuje, nehledě na výsledek Ekvádorců, i remíza.
Tip na pořadí: 1. Německo 9, 2. Pobřeží slonoviny 6, 3. Ekvádor 1, 4. Curacao 1.
Nizozemci se rozhodně nemohou šetřit. „Oranje“ mají stejný rozdíl ve skóre jako Japonsko, proti rozloženému Tunisku by ale měli jednoznačně vyhrát. Na druhou stranu, oba přímé postupující čekají v šestnáctifinále buď Maročané nebo Brazílie, kteří hrají o den dříve, takže i to může hrát roli.
Švédové debaklem s Nizozemci přišli o výrazně pozitivní skóre po úvodní výhře nad Tuniskem. Proti Japonsku potřebují bodovat, výhra by znamenala minimálně druhé místo ve skupině.
Tip na pořadí: 1. Nizozemsko 7, 2. Japonsko 5, 3. Švédsko 4, 4. Tunisko 0.
V zamotané skupině G může ještě postoupit kdokoliv. Belgie je po dvou zápasech stále bez výhry a proti Novému Zélandu už rudí ďáblové musí zabrat. I tři remízy by měly stačit, ovšem pro třetí tým z MS 2018 by to byl trochu ostudný postup. V nejlepší pozici je čtyřbodový Egypt, Íránci ale cítí šanci na historické prolomení bran základní skupiny.
Tip na pořadí: 1. Egypt 5, 2. Belgie 5, 3. Írán 3, 4. Nový Zéland 1.
Situace Uruguaye je kritická. Semifinalisté MS 2010 po dvou remízách s outsidery musí bodovat proti úřadujícím mistrům Evropy ze Španělska. Bod bude dost pravděpodobně stačit, pro svěřence Marcela Bielsy by to ale dost možná znamenalo až třetí příčku ve skupině, s čímž před turnajem určitě nepočítali. La Roja může být v klidu, i remíza k prvenství ve skupině postačí.
Souboj Kapverd se Saúdskou Arábií může vygenerovat jednoho z překvapivých postupujících, přičemž Saúdové musí bezpodmínečně zvítězit. Kapverďané jedou nad plán a třetí bodový zisk v těžké skupině by z nich udělal jeden z velkých příběhů šampionátu.
Tip na pořadí: 1. Španělsko 7, 2. Kapverdy 3, 3. Uruguay 2, 4. Saúdská Arábie 2.
Souboj finalistů posledních dvou MS s vikingským fenoménem bude ozdobou závěru základních skupin. Francie má o gól lepší skóre, k prvenství jí tak bude stačit i nerozhodný výsledek. Vítěz skupiny může v osmifinálové fázi narazit na Německo, druhého zas čeká na úvod play-off další tým skupiny E, a to nejspíš Pobřeží slonoviny. Senegal po dvou porážkách ví, že jakákoliv bodová ztráta s Irákem znamená konec nadějí.
Tip na pořadí: 1. Francie 7, 2. Norsko 7, 3. Senegal 3, 4. Irák 0.
Po pětigólovém představení nestárnoucího Lionela Messiho jsou obhájci titulu jistými vítězi skupiny a duel s Jordánskem bude pouze formalitou. Alžírsko zabojuje s Rakouskem o druhé místo. Remíza pošle dál oba, lepší skóre hovoří pro Rakušany, Alžírsko by si nemělo dovolit prohrát.
Tip na pořadí: 1. Argentina 9, 2. Rakousko 6, 3. Alžírsko 3, 4. Jordánsko 0.
Kolumbie bude hájit prvenství ve skupině proti Portugalsku, které se otřepalo z nezdaru s Demokratickou republikou Kongo a spláchlo Uzbekistán. Afričané mají sice jeden bod, ale pořád dobré vyhlídky – stačí jakákoliv výhra nad Uzbeky.
Tip na pořadí: 1. Portugalsko 7, 2. Kolumbie 6, 3. DR Kongo 4, 4. Uzbekistán 0.
Angličané vedou skupinu a proti outsiderovi z Panamy by rádi dali zapomenout na předchozí střelecké trápení s Ghanou. S ní se utkají Chorvaté v přímém souboji o druhou pozici, k lepšímu nasazení do play-off ale „Vatreni“ potřebují po nečekané remíze Afričanů s Anglií vyhrát.
Tip na pořadí: 1. Anglie 7, 2. Chorvatsko 6, 3. Ghana 4, 4. Panama 0.
Ideální souhra výsledků
Jak vidno, remíza by tak dávala Česku postupovou naději pouze v případě bodového zisku Korejců s Jihoafrickou republikou a zároveň nepravděpodobné kombinace alespoň čtyř z následujících šesti výsledků: remízy Bosny s Katarem, Demokratické republiky Kongo s Uzbekistánem či Senegalu s Irákem. Írán by pak musel podlehnout Egyptu alespoň o dva góly, případně Uruguay Španělsku. A pomůže samozřejmě také bodový zisk Německa proti Ekvádoru.